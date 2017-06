Stoffelijk overschot gevonden in Bunschoten

In Bunschoten is zondagmiddag een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de 14-jarige Savannah gaat die afkomstig is uit Bunschoten en al sinds donderdag wordt vermist.

Het stoffelijk overschot werd gevonden op een industrieterrein in de plaats. Eerder op de dag waren daar zo’n zevenhonderd mensen bijeengekomen om te helpen zoeken naar Savannah.

Het gebied rond het industrieterrein is afgezet. De politie heeft het onderzoek opgeschaald. De technische recherche is gearriveerd en er is onder meer een helikopter ingezet om beelden vanuit de lucht te maken.

In Achterveld, zo’n 20 kilometer van Bunschoten, werd vrijdag een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Zij kwam om het leven door een misdrijf.

De locatie van de afzetting van de politie