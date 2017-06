Savannahs dorpsgenoten weten niet of ze moeten janken of hopen

Honderd mensen hadden ze verwacht, misschien wat meer. Het werden er zo’n zevenhonderd die zich zondagochtend meldden voor een zoektocht naar sporen van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten-Spakenburg, die sinds donderdag vermist wordt. Zo kamden haar dorpsgenoten de omgeving uit tot aan de bushalte in het noordwesten van Amersfoort, waar haar fiets was teruggevonden – een kleine zes kilometer verderop.

Angelique ter Haar en haar man Albert drentelen zondagmiddag in Bunschoten over het pleintje tussen de Zuiderkerk en een bijgebouw dat Kostverloren heet. De zoektocht is gestaakt, en enkele tientallen deelnemers, leraren, klasgenoten van Savannah en andere dorpsbewoners zitten in Kostverloren met vrijwilligers van de kerk en van Slachtofferhulp te praten over de gebeurtenissen van de laatste dagen. „Een van ons is weg”, zo verklaart Albert ter Haar het nerveuze samenkomen bij de kerk, waar boven de deuren in grote letters woorden van de profeet Jeremia staan: ‘O geslacht, aanmerkt toch gijlieden des Heeren woord’ (2:31).

Vrijdagavond hadden de Ter Haars, die een woonwinkel drijven, alle marktkooplui uit het dorp opgeroepen een poster van Savannah op hun wagens te plakken. Toen later het idee werd geopperd voor de zoekactie, besloot Angelique ter Haar zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Dorpsgenoten maar ook volslagen vreemden sloten zich aan, lokale winkeliers leverden onder meer vijftig prikstokken en drones, honden en boten werden georganiseerd. De actie was zondagochtend nog maar net bezig, toen het bericht kwam dat er een lichaam gevonden was, op industrieterrein De Kronkels. Door een passant, zegt de politie. Dankzij een tip van het zoekteam, zegt Angelique. Die zou het industrieterrein eigenlijk niet aandoen, maar dankzij de enorme opkomst lukte dat een groepje toch.

Afgrendelen gebied

Vanaf dat moment grendelt de politie het industrieterrein af met zwarte schermen en rood-witte linten. Af en toe rijden politievoertuigen aan. Een cabine van de Forensische Opsporing wordt aangevoerd, met op de zijkant ‘VKL-unit’: een mobiel kantoor voor de leiding van het forensisch team. Een woordvoerder komt af en toe bij de afzetting en vertelt de journalisten telkens dat er nog niets te vertellen valt. Niet of het een man of een vrouw is, niet of er sprake is van geweld, en niet of het Savannah is die daar in het water ligt. Alleen dat de rechercheurs heel voorzichtig „naar het lichaam toewerken”.

De mensen bij Kostverloren zijn er „voor 95 procent” van overtuigd dat het Savannah moet zijn, zeggen sommigen. Ze zijn niet erg te spreken over de politie. Met tips uit de gemeenschap doet de politie niets. En de afstand tot de wijkagenten is de laatste jaren ook groter geworden, zo klinkt het.

Voorganger Durk Muurling, die zondagavond in de gereformeerde Zuiderkerk een dienst voor Savannah leidt, zegt tevoren hoe lastig de onzekerheid voor de mensen is. „Je weet niet of je moet janken of nog kunt hopen.” De preek die hij voor Pinksterzondag had voorbereid, heeft hij nu terzijde geschoven. Vanavond gaat de microfoon rond en mogen de mensen hun gebed uitspreken. „Sommigen zullen misschien dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben”, zegt Muurling. Hij doelt op emotionele uitingen die deze middag in Kostverloren al zijn gedaan, over wat er met een kindermoordenaar zou moeten gebeuren. „Ik probeer over de daders ook zegenend te spreken”, zegt Muurling, „zonder iets van hun gedrag goed te praten.”

Social media

De voorganger is niet de enige die wijst op de grote saamhorigheid in de dorpen die samen de gemeente Bunschoten-Spakenburg vormen. Overal hebben mensen zich aangesloten in WhatsApp-groepen. Facebookpagina’s gaan nergens anders over. Iedereen leeft mee met het gezin, waarvan de grootouders kerken in de Zuiderkerk. Het massale medeleven is de familie tot steun, zegt Muurling. Bij de Pinksterconferentie van de stichting Opwekking hebben in Walibi, Flevoland, 20.000 mensen gebeden voor Savannah. „Het geloof geeft geen antwoord”, zegt Muurling. „Maar wel rust.”

Via sociale media blijven intussen allerlei geruchten de ronde doen. Over meerdere rechercheonderzoeken op verschillende locaties. Over een mogelijk derde slachtoffer, een paar kilometer verderop. En, het hardnekkigst, over een kleine zwarte auto met twee mannen erin die recent al meer vrouwen lastiggevallen zouden hebben: woensdag in Spakenburg, zaterdag in Soest, hemelsbreed nog geen tien kilometer verderop. De politie sprak zondagmiddag tegen dat er op verschillende plekken onderzoek in de zaak van het gevonden lichaam werd gedaan. Een verband tussen de beide doden kon de politie niet uitsluiten. „Uiteraard houdt de politie met verschillende scenario’s rekening en waar verbanden zijn, worden die onderzocht.” De meldingen over de klemrijdende auto zegt de politie „zeer serieus” te nemen.