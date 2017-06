Premier Malta herkozen voor tweede termijn

De Maltese premier Joseph Muscat, leider van de sociaal-democratische MLP, is herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Zijn tegenstander Simon Busuttil, voorman van de centrumrechtse PN, erkende zondagochtend zijn nederlaag.

Volgens de krant Times of Malta is het voor het eerst in veertig jaar dat de sociaal-democraten twee termijnen achter elkaar winnen. Hoewel de exacte uitslag nog niet bekend is, zouden Muscat en zijn partij een absolute meerderheid hebben behaald in het Maltese parlement, dat 65 zetels telt. De MLP zou volgens Malta Today ruim 34.000 stemmen meer hebben gekregen dan de PN. Op Malta zijn ruim 340.000 mensen stemgerechtigd.

Vervroegde verkiezingen

De bevolking van het eiland Malta mocht zaterdag naar de stembus nadat Muscat op 1 mei vervroegde verkiezingen had uitgeschreven. De termijn van de premier liep pas over een jaar af, maar Muscat zag kans om zijn eigen mandaat te versterken. Bovendien kon hij met de verkiezingen de aandacht afleiden van een corruptieschandaal waarin zijn vrouw en enkele van zijn medewerkers betrokken waren.

Muscat richtte zich in zijn campagne op de economische groei van het eiland, die volgens hem in gevaar zou kunnen komen door de onrust die ontstond door het corruptieschandaal. Muscat kwam in 2013 aan de macht, en sindsdien is de economie van Malta stevig gegroeid; afgelopen jaar nog met 3,5 procent. Malta is nog tot het einde van deze maand roulerend voorzitter van de EU.