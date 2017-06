Honderden gewonden na paniek op plein in Turijn

Honderden Italiaanse voetbalfans zijn zaterdagavond gewond geraakt nadat er paniek uitbrak op het San Carlo-plein in Turijn. Daar keken op dat moment 30.000 fans naar de Champions Leaguefinale tussen Juventus en Real Madrid.

De paniek brak uit nadat er rond 22.15 uur enkele harde knallen te horen waren op het plein. Uit angst voor een aanslag renden mensen weg en raakten anderen in de verdrukking. Schattingen over het aantal gewonden lopen uiteen van tweehonderd (Reuters) tot zeshonderd (La Gazzetta dello Sport) en zelfs duizend (Corriere della Sera). Volgens Reuters zijn zeker vijf mensen ernstig gewond geraakt, onder wie een zevenjarig jongetje dat in de paniek werd vertrapt.

‘Mislukte grap’

Verschillende media melden dat de paniek ontstond na een mislukte grap; iemand zou vuurwerk hebben afgestoken en gezegd dat het een bom was. Andere media schrijven dat er een reling van een trap die leidt naar de ondergrondse parkeergarage op het plein zou zijn ingestort.

Op het moment van de onrust stond de lokale club Juventus met 3-1 achter tegen Real Madrid. Uiteindelijk verloren de Italianen de wedstrijd met 4-1; Real Madrid wist voor de twaalfde keer in de geschiedenis de Champions League te winnen.