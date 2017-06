Hans Pont, oud-voorzitter FNV, overleden

Hans Pont is afgelopen donderdag in Rijswijk overleden, meldt persbureau ANP. De oud-voorzitter van vakbond FNV leed aan kanker. Hij werd 78 jaar oud.

Pont volgde in 1985 Wim Kok, die fractieleider van de PvdA werd, op als voorzitter van FNV. Hij bleef voorzitter tot 1988 toen hij een hoge functie kreeg op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Die overstap was opmerkelijk. Pont werd baas over het personeelsbeleid van het ministerie en onderhandelde over de cao’s van ambtenaren, waar hij eerder nog juist de vakbond vertegenwoordigde.

In 2000 werd Pont directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na zijn pensionering was Pont onder meer voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

Ook had hij zitting in verschillende onderzoekscommissies. Zo had hij in 2004 de leiding over een zeer kritisch onderzoek naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Pont was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.