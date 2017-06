Gevonden lichaam Bunschoten van 14-jarige Savannah

Het lichaam dat zondagmorgen is gevonden bij een industrieterrein in Bunschoten-Spakenburg is dat van het veertienjarige meisje Savannah uit die plaats. Zij werd sinds donderdag vermist. Dat heeft de politie Utrecht zondagavond bekendgemaakt.

De familie van Savannah is ingelicht, laat de politie weten. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Het lichaam werd zondagochtend rond 11.40 uur gevonden door “een passant” in het water bij industrieterrein De Kronkels. Volgens de politie was deze passant niet een van de honderden dorpelingen en andere vrijwilligers die dezelfde ochtend gezamenlijk hebben gezocht naar sporen van het meisje.

De politie kwam na urenlang forensisch onderzoek met haar bekendmaking. Het duurde tamelijk lang, omdat de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, schrijft de politie op haar website:

“De onderzoekers ter plekke benaderden het lichaam uiterst voorzichtig. Zorgvuldigheid is van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Zodra het lichaam was geborgen en geïdentificeerd, werd – zoals gebruikelijk - eerst de directe familie persoonlijk door de politie op de hoogte gebracht. Pas daarna kon de identiteit publiekelijk bekend worden gemaakt.”

Medewerkers van de Mobiele Eenheid bewaken de vindplaats van het lichaam van Savannah, omdat het onderzoek ter plekke nog niet is afgerond, meldt de politie.

Eerder dit weekend had zij nog naar buiten gebracht “goede hoop” te hebben dat het meisje “ongedeerd is en gevonden wordt”.

Twee dagen eerder werd, hemelsbreed een kilometer of elf van het industrieterrein in Bunschoten-Spakenburg, het lichaam van een ander schoolmeisje gevonden. Zij werd gevonden in een vaart langs de weg tussen haar school in Achterveld en haar huis in Hoevelaken en is met geweld om het leven gebracht. De politie laat hierover weten dat zij “met verschillende scenario’s rekening houdt en waar verbanden zijn, worden die onderzocht”.

In de omgeving gaat het gerucht dat twee mannen in een donkere auto op verschillende plekken meisjes zouden hebben lastiggevallen. Dorpsbewoners vertelden dat woensdag in Bunschoten-Spakenburg een zeventienjarig meisje vanuit een auto was aangesproken door mannen, die haar waren blijven volgen toen zij verder fietste, totdat zij een collectant aanklampte. De politie meldt bekend te zijn “met diverse signalen hierover vanuit de omgeving”. Een van die signalen komt uit Soest, waar zaterdagmiddag een meisje zou zijn klemgereden door een zwarte auto.

Zondagavond werd in de Zuiderkerk van Bunschoten-Spakenburg gebeden voor Savannah en haar gezin.