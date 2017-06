Fred Grim is een leeuw

In zijn rol als reservekeeper deed Fred Grim zijn voordeel met zijn plek op de bank bij Ajax. Hij zat naast trainer Louis van Gaal en kon de kunst van het vak afkijken. Luisteren naar de aanwijzingen, stiekem gluren in de volgeschreven map.

Grim wilde later trainer worden.

Hoe het kan lopen? Deze week nemen we afscheid van Grim, de invalbondscoach. Hij deed het prima en geeft zijn bevindingen door aan Dick Advocaat die nog maar eens moet bewijzen dat hij het beter doet dan ‘onze Fred’.

In de Kuip won het Nederlands elftal op Eerste Pinksterdag de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust met 5-0. In het stadion hing de sfeer van een kinderfeestje. Er werd gekletst en gelachen op de tribune waar de niet spelende verdedigers Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt zelfs meededen aan de wave.

Fred Grim stond met een kaarsrechte rug langs de kant. Hij kreeg ooit vertrouwen in zichzelf na dit gesprekje met Van Gaal:

Van Gaal: ‘Wat voor sterrenbeeld ben je?’

Grim: ‘Leeuw.’

Van Gaal: ‘Geweldig, dat ben ik ook. Leeuwen zijn echte winnaars.’

Trainers staan langs de kant, ze doen niet mee met aan het echte spel. Dus moeten ze praten met spelers, schouderklopjes geven. Grim kan dat. Spits Vincent Janssen zakte afgelopen seizoen ver weg als reserve bij de Spurs in Engeland. Maar één weekje met Grim bij het Nederlands elftal en Janssen krabbelde langzaam overeind, met een assist en een goal.

Na de wedstrijd tegen Ivoorkust stond ad-interim Grim voor de televisiecamera. Hij had ‘dit hele riedeltje’ net via de telefoon aan Advocaat doorgegeven, zei hij: ‘We speelden in de discipline, we hebben kansen gecreëerd, compact gespeeld, je moet knijpen, nooit in ondertal komen, kort zitten, vooruitverdedigen, je zag spelers die doelpunten maakten en als groep zijn we naar elkaar gegroeid.’

Normaal plof ik uit elkaar bij dergelijke teksten. Maar Fred Grim kon mij niet boos krijgen met zijn jargon. Hij lijkt me duidelijk en eerlijk. Een verborgen agenda ontbreekt: what you see, is what you get.

Fred Grim is de eerste voetbaltrainer aan wie ik mijn auto zou durven uitlenen. Bij terugkeer geen krasje te vinden op de lak. Ik vermoed dat hij de auto vlak voor het terugbrengen zelfs nog snel door een wasstraat rijdt en een fles wijn op de bijrijdersstoel achterlaat.

Tijdens de periode-Grim verdween het slechte humeur rond het Nederlands elftal. De spelers hadden weer plezier in voetbal. Het pad naar de komende kwalificatieduels is door Grim schoongeveegd. Hij stopt als tussenpaus en neemt de functie van assistent-trainer weer op zich. Advocaat en Arjen Robben zijn nu weer de baas.

Grim zal het lesje in nederigheid zonder morren accepteren.