Een onbezorgde zomeravondzege in de Kuip

De aanloop naar de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Dick Advocaat is geheel naar wens verlopen. Na de zege in Marokko won het Nederlands elftal zondag ook eenvoudig van Ivoorkust: 5-0.

Onder een zomeravondzonnetje in de Kuip stond vooraf beslist niet vast dat het zo’n makkelijke avond zou worden. Niet alleen vanwege de vorm van Nederland – grillig en onzeker – maar met name door de inbreng van Ivoorkust. Wat te verwachten van de Olifanten? Onvoorspelbaarheid, krachtpatserij? Niets van dat alles. Het elftal dat wordt vertegenwoordigd door de beste spelers die zijn uitgewaaierd over Europa, van Angers en Mainz tot Praag en Manchester, voldeed niet aan de verwachting dat Ivoorkust als vanouds een stugge ploeg zou zijn.

Die kracht was maar heel even zichtbaar. Dat was toen spits Giovanni Sio na een minuut afvuurde op doelman Jasper Cillessen; een houdbaar schot dat de opening vormde van een schijnoffensief. Want dat offensief kwam er niet. Het was nagenoeg het enige wapenfeit van een elftal dat tactisch niet opgewassen was tegen een thuisploeg die het opvallend makkelijk afging, resulterend in een wedstrijd die na ruim een halfuur van alle spanning was ontdaan. Tussenstand: 3-0.

In de 36 minuten tot die stand op het scorebord stond, was het toegestroomde publiek getuige van een reeks doelpunten die opzien baarde. Joël Veltman zal zich er ook over hebben verbaasd. Hij scoorde nooit voor Oranje, tot deze wedstrijd in de Kuip, waar hij eerst een doelpunt maakte met zijn hoofd, gevolgd door een intikker die hij met de punt van zijn teen nog tegen de onderkant van de lat kon duwen. Zijn gezicht verried dat hij versteld stond van zijn eigen kunnen. Veel gewoner was het doelpunt van Arjen Robben. Binnengeschoten vanaf de stip nadat spits Vincent Janssen was gevloerd door de enige Ivoriaanse international die in eigen land voetbalt: Badra Sangara, doelman bij Association Sportive de Tanda, kortweg AS Tanda.

De eenvoudig gewonnen wedstrijd vormde een fijne afsluiter voor Fred Grim, de assistent-trainer die interim-bondscoach was sinds het ontslag van bondscoach Danny Blind in maart. Grim had sindsdien de leiding over het trainingskamp in het Portugese Lagos en was hoofdverantwoordelijke voor de oefeninterlands tegen Marokko (1-2 winst) en Ivoorkust (5-0). Vanaf dinsdag treedt hij terug ten faveure van Dick Advocaat, de man die dinsdag zijn eerste persconferentie geeft in zijn derde termijn als bondscoach. Het is aan hem om Oranje na een valse start alsnog naar het WK 2018 in Rusland te loodsen. Zijn eerste duel is komende vrijdag: Nederland-Luxemburg in de Kuip. De voorbereiding ernaartoe: ideaal.

Wie de laatste wisselingen in de trainerscaroussel was ontgaan, zag een bekend gezicht voor de dug-out van Ivoorkust. Marc Wilmots, de vermaledijde bondscoach van België, verketterd omdat zijn ploeg onvoldoende glorieerde op het EK, wil als bondscoach van Ivoorkust de sores achter zich laten. Op het EK in Frankrijk liet de Belgische pers geen spaan heel van hem, evenals sommige spelers na het EK. Hoort er allemaal bij, zei Wilmots voormalige trainer Huub Stevens tegen de NOS. Echte trainers worden eens ontslagen. Dus ook Wilmots.

Als het duel in de Kuip een graadmeter was voor de kunde van Wilmots zou je kunnen vermoeden dat zijn missie in Ivoorkust eveneens voortijdig ten einde komt. Maar daarvoor had de wedstrijd tegen Nederland te weinig prestige. Zomeravondvoetbal was het niet, maar in de nasleep van een vermoeiend seizoen zullen de meeste spelers op het veld in gedachten bij hun naderende vakantie zijn geweest. Dat het nog 4-0 en 5-0 werd dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Vincent Janssen was mooi voor de statistieken. Het hardst juichten de vele kinderen in het stadion. Oefenpotje of niet, zij zijn een fijne herinnering rijker.