Demonstratie van de ‘Riffijnen’ in Rotterdam vreedzaam verlopen

„De gevangenen moeten vrij, dat is nu de eerste eis.” Dat zegt de woordvoerder van de organisatie die deze zondagavond de demonstratie in Rotterdam organiseert over de gespannen situatie in het Rif-gebied in Marokko. Er zijn honderden mensen, vrijwel allemaal met een Marokkaanse achtergrond, en overal zwaait de blauw-groen-gele Berber- of Amazighvlag, of de rood-witte vlag van de Rif-republiek, die begin vorige eeuw kort heeft bestaan. Er zijn ook meerdere Nederlandse vlaggen.

In het centrum van de levendige maar vreedzame demonstratie staat een groep mannen in oranje overalls met grote boeien om hun armen en nek. Zij staan symbool voor de tientallen mensen die de afgelopen dagen zijn opgepakt in het Rifgebied – of „ontvoerd”, zeggen ze hier. Onder die tientallen is de populaire Nasser Zafzafi, de verzetsleider die vorige week is gearresteerd. Zijn gezicht staat op talloze posters die onder het zingen „wij zijn allen Riffijnen” in de lucht worden gehouden.

Foto: Simon Trel

De afgelopen maanden was het onrustig in het noorden van Marokko, vooral rond de stad Al Hoceima. Er zijn voortdurend demonstraties tegen de Marokkaanse regering. „In dit gebied zijn geen scholen, er is geen ziekenhuis, er is geen werk, er is overal corruptie”, zegt Abdelkhalek El Ghalbouni. „De mensen hebben er ook schoon genoeg van dat het hele gebied is gemilitariseerd. Overal checkpoints, altijd controles.”

De Rif kent een lange geschiedenis van achterstelling, en in 1958 werd er nog een opstand bloedig onderdrukt. Veel van de Nederlandse Marokkanen zijn afkomstig uit het Rif-gebied. De laatste tijd zijn de spanningen scherp toegenomen, zegt El Ghalbouni. Vooral nadat vorig jaar oktober de jonge visser Mosin Fikri vermalen werd in een vuilniswagen. Hij probeerde zijn volgens hem onterecht in beslag genomen vissen uit de wagen te halen.

De demonstranten hopen dat er door de demonstraties internationale druk ontstaat op de Marokkaanse regering om de gevangenen vrij te laten. Een van de sprekers was het Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP, en zij kreeg verreweg het meeste applaus toen zij de Nederlandse overheid opriep de Marokkaanse regering op deze situatie aan te spreken. Ook zou Nederland kunnen helpen. „Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met het bestrijden van corruptie.”

Na eerdere demonstraties in onder meer Den Haag waren er Marokkaanse Nederlanders die zich tegen de demonstranten keerden, vooral op social media. Van die onderlinge spanningen was hier niet veel te merken. Er waren in de marge van de demonstratie enkele Marokkaanse Nederlanders die het niet eens waren met de betoging, maar die verstoorden de bijeenkomst niet.