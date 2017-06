Wijn van onder de Etna

Wijnmaker Marco de Grazia komt uit Florence. Dat hij zijn kwaliteiten dan in Toscane in de praktijk zou brengen om Chianti of Brunello di Montalcino te gaan maken, zou het meest voor de hand hebben gelegen. Zijn studie besliste anders. „Ik ging klassieke talen, theater en cultuur doen. Veel Griekenland. En zodoende kwam ik ook op Sicilië terecht vanwege de Griekse invloed daar. Maar wat mij destijds het meest is bijgebleven, is de wijn.”

Nu is Sicilië overigens niet per definitie de heilige graal. Na Puglia is de claim to fame van het eiland lang geweest dat het de meeste wijn van Italië wist te produceren. De bekendste was Marsala maar die versterkte wijn is inmiddels gedegradeerd tot keukengebruik. En ook de overige Siciliaanse bianco’s en rosso’s leidden niet tot verheffende resultaten. Veelal was het bulk bedoeld om slappe wijnen elders wat body te geven. Thans is de wijnproductie overigens op modernere leest geschoeid en wordt er een eigen koers gevaren. Marsaladruif catarratto is omgekat tot adequaat droog wit. De in het zuiden florerende nero d’avola zorgt voor smakelijk rood. En ook cabernet sauvignon, merlot en syrah aarden er. Maar dit waren niet de wijnen die De Grazia in vervoering brachten. Het waren het wit en het rood van de boorden van de Etna.

Nu zie ik zijn ogen glanzen als hij zijn vulkaan bezingt. De uitersten waarmee de natuur hem opzadelt. De verschillen in dag- en nachttemperatuur van 30 graden. Vijf maal meer regen dan op de rest van het eiland. Het klinkt als veel moeten sturen om goede wijn te maken. „Maar niet in de weg staan, is mijn enige taak in de wijngaard. Voor mijn ego is geen plaats”, zegt De Grazia. „Ik beschouw mijzelf als een verloskundige. Dat kind heb je niet zelf gemaakt. Je moet er alleen voor zorgen dat het ter wereld komt.”

Dat gezegd hebbende, schenkt hij zijn Santa Spirito 2015 in. Wit van 40 tot 100 jaar oude carricantestokken, een Siciliaanse druif pur sang. Turks fruit, babymandarijn, talkpoedervanille, sinaasappelmarmeladebitters en een zachte romigheid, in de flanken geprikt door fijne zuren. Plus, het zal niemand verbazen, in het boeket een lichte rokerigheid.