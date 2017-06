Vrouw die hand in hand liep met vriendin mishandeld

In Rotterdam is afgelopen dinsdag een vrouw mishandeld omdat ze hand in hand liep met haar vriendin. Dat meldt de politie Rotterdam zaterdag.

Het 18-jarige slachtoffer liep dinsdag rond 19.40 uur met haar vriendin op het Rotterdamse Schouwburgplein, nadat ze samen naar de bioscoop waren geweest. Een ander meisje zag het stel hand in hand lopen en maakte daar opmerkingen over. Vervolgens pakte zij het slachtoffer bij de nek en sloeg haar met meerdere vuistslagen in gezicht en buik. Het slachtoffer liep hierbij blauwe plekken en kneuzingen op.

Vermoedelijk was de dader in het gezelschap van één of twee andere meisjes. Eén van hen riep er een jongen bij die het slachtoffer vervolgens tegen haar schouder trapte.

Volgens de politie is de dader een meisje van ongeveer vijftien jaar, met een getinte huidkleur en zwart haar. De jongen is ongeveer twaalf jaar oud, 1.30 meter lang, met zwart kort haar en ook een getinte huidskleur. De politie vraagt mogelijke getuigen zich te melden:

Politie #Rotterdam zoekt getuigen van mishandeling vrouw https://t.co/fDHAUeDm0H — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 3, 2017

Homogeweld

De afgelopen maanden waren er in Nederland meerdere geweldsincidenten met slachtoffers die werden mishandeld vanwege hun geaardheid. Begin april werd een homostel in Arnhem zwaar mishandeld. Ook in Amsterdam, Groningen en Maastricht werden homo’s belaagd vanwege hun geaardheid.

In april gingen onder meer in Arnhem, Eindhoven en Den Haag duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen homogeweld. In navolging van een hand-in-handactie die de lesbische tv-presentatrice Barbara Barend startte, lieten veel bekende Nederlanders zich hand in hand fotograferen.

Het Schouwburgplein in Rotterdam, waar de mishandeling van afgelopen dinsdag plaatsvond: