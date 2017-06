VN-veiligheidsraad breidt sancties tegen Noord-Korea uit

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdagavond de sancties tegen Noord-Korea opgevoerd. Het veertien leden tellende orgaan voegde onder meer veertien nieuwe namen toe aan een zwarte lijst van de Verenigde Naties. Aanleiding vormt een recente reeks testen met ballistische raketten. Ook China, bondgenoot van Noord-Korea, schaarde zich openlijk achter de maatregelen.

De Veiligheidsraad besloot onder meer het vermoedelijke brein achter het spionageprogramma van het communistische land op de zwarte lijst te zetten, evenals de nationale bank Koryo en de ‘Strategische Raketstrijdkrachten van het Koreaanse Volksleger’. Concreet betekent dit dat de tegoeden van betrokken personen zijn bevroren en dat zij een reisverbod opgelegd krijgen.

De sancties zijn het gevolg van een aanhoudende reeks rakettesten waarmee Noord-Korea vooral de Verenigde Staten probeert te provoceren. Zo lanceerde het land half mei een ballistische middellangeafstandsraket. Het projectiel raakte belandde 500 kilometer ten oosten van het Koreaanse schiereiland in zee. Het uitvoeren van rakettesten vormt een schending van een VN-resolutie die dat verbiedt.

China schaart zich openlijk achter sancties

Opvallend genoeg schaarde Korea-bondgenoot China zich, na weken van onderhandelen en onder grote Amerikaanse druk, openlijk achter de nieuwe sancties. De stemming in de Veiligheidsraad was openbaar, waar men er ook voor had kunnen kiezen deze achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hiermee hoopt China tevens een signaal af te geven richting de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un dat deze moet stoppen met het uitvoeren van de rakettesten.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, verklaarde na de stemming dat de VS “vasthouden aan een vreedzame, diplomatieke oplossing” voor de toenemende spanningen. Ze waarschuwde het land echter ook: “Los van diplomatieke en financiële consequenties zijn de VS bereid om waar nodig met andere middelen te reageren op de Noord-Koreaanse agressie.”