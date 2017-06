Twee aanhoudingen vanwege terreurdreiging Duits festival

In de Duitse stad Koblenz zijn twee personen aangehouden in verband met de terreurdreiging op het Duitse festival Rock am Ring. Dat meldt de Duitse zender ARD. Vrijdagavond werd het festival onderbroken vanwege een ‘concrete terreurdreiging’.

Volgens ARD hadden de arrestanten toegang doordat zij een medewerkerspas voor het festival hadden. Een van hen zou familie zijn van een terreurverdachte die gevangen zit. Het is niet bekend hoe oud de twee personen zijn en waar ze vandaan komen.

Manchester

Rock am Ring is een muziekfestival dat wordt gehouden op circuit de Nürburgring, in de Eifel nabij Koblenz. Er werden dit jaar 90.000 bezoekers verwacht. Naar aanleiding van de aanslag tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester van vorige week werd de beveiliging op het festival aangescherpt. Om 11.00 uur wordt besloten of het festival door zal gaan.

De locatie van Rock am Ring: