Tien doden bij bomaanslag Afghanistan

In de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tien mensen omgekomen door bomexplosies. De bommen gingen af tijdens de begrafenisbijeenkomst voor een slachtoffer dat is omgekomen tijdens gevechten tussen de Afghaanse politie en demonstranten vrijdag. Dat melden persbureaus AP en Reuters.

Naast de doden raakten tientallen mensen gewond. Wie er achter de bomaanslag zit is nog niet bekend.

Explosies

De man die werd begraven demonstreerde tegen de regering van Afghanistan. De actievoerders eisten het aftreden van president Ashraf Ghani en premier Abdullah Abdullah. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor een aanslag in de ambassadewijk afgelopen woensdag. Daar ontplofte een tankauto vol explosieven, er vielen negentig doden. De demonstranten eisen betere bescherming tegen aanslagen.

Afghanistan wordt de laatste maand vaak getroffen door aanslagen. Het land is sinds tien jaar verwikkeld in een strijd tussen de regering en de Talibaan. Sinds kort pleegt ook Islamitische Staat (IS) bomaanslagen in het land. Zo pleegde de terreurgroep begin mei een zelfmoordaanslag op een NAVO-konvooi in Kabul. IS en de Talibaan staan ook op voet van oorlog met elkaar.

Overzicht van recente aanslaglocaties: