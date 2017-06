‘Binnen enkele dagen slotoffensief om Raqqa’

Syrische milities zullen binnen enkele dagen beginnen met het slotoffensief om de Syrische stad Raqqa. Dat meldt een woordvoerder van de door de Verenigde Staten gesteunde Koerdische militie YPG zaterdag volgens Reuters. De officieuze hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat van Islamitische Staat is het laatste bolwerk van de terreurorganisatie in Syrië.

De YPG vormen een belangrijke factie binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van strijdgroepen. Onder leiding van de Koerdische strijders is IS in Syrië steeds verder teruggedrongen. Raqqa is aan alle kanten omsingeld en wordt met regelmaat gebombardeerd.

Inmiddels hebben de strijdgroepen de randen van de stad bereikt. Volgens een woordvoerder van de internationale coalitie hebben de SDF het noorden en oosten van Raqqa tot op 3 kilometer genaderd. In het westen gaat het om 10 kilometer. Er zouden zich nog zo’n 3.000 tot 4.000 IS-strijders schuilhouden in Raqqa.

VS leveren wapens

De Verenigde Staten lieten vorige maand weten naast luchtsteun ook wapens te zullen leveren aan de YPG voor de verovering van Raqqa. Turkije, NAVO-lid, reageerde furieus: Ankara vreest de Koerdische invloed in het noorden van Syrië als IS eenmaal verslagen is. Turkije ziet de YPG als het Syrische broertje van de PKK, die in Turkije, de VS en de EU als terreurorganisatie geldt.

Naast Raqqa lijkt IS ook binnen enkele weken de strijd om het Iraakse Mosul te gaan verliezen. Als Raqqa en Mosul vallen, blijft er weinig meer over voor IS, zo schreef NRC-redacteur Floris van Straaten deze week: