Meisje wurgt dieren op kinderdagverblijf Heerlen

Een minderjarig meisje heeft vrijdagavond op kinderdagverblijf Beerengoed in Heerlen meerdere dieren gewurgd. Dat bevestigt de politie Limburg, die zegt dat het om een inwoner van Heerlen gaat.

De politie wil uit privacyoverwegingen verder geen details bekendmaken, maar volgens De Limburger is het meisje 10 jaar oud en wurgde ze eigenhandig twee eenden, een kip, een konijn en een cavia. Medewerkers van het kinderdagverblijf, waar het dierenverblijf onder valt, troffen de dode dieren zaterdagochtend aan en schakelden de politie in.

Camerabeelden

Op camerabeelden is onder meer te zien hoe het meisje over het hek van het dierenverblijf klimt en na enige tijd met een dode kip in haar handen naar buiten komt, die ze vervolgens weggooit.

Tegenover ANP laat de directeur van het kinderdagverblijf Marion Schelberg weten geschokt te zijn door het incident:

“Ik hoop dat het meisje zo snel mogelijk professionele hulp krijgt, want dit gedrag is afschuwelijk.”

Er zou ook een ander meisje aanwezig zijn geweest op het moment dat de dieren werden gedood, zo zegt Schelberg tegen ANP.

De politie gaat samen met het Openbaar Ministerie bekijken welke vorm van hulpverlening aan het meisje moet worden geboden. Dit zal vanwege de jonge leeftijd van het meisje in samenspraak met haar ouders gebeuren. In Nederland kunnen kinderen tot 12 jaar niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Kinderdagverblijf Beerengoed aan de Ovidiusstraat in Heerlen: