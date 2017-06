Meisje (14) uit Hoevelaken omgekomen door misdrijf

Het 14-jarig meisje dat vrijdag in een sloot in het Utrechtse dorp Achterveld werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. Het meisje is afkomstig uit Hoevelaken. Wat er exact is gebeurd, is nog onbekend.

Een getuige meldde rond 17.00 uur bij de politie dat er een lichaam dreef in het water langs het Emelaarsepad. Het bleek te gaan om een meisje dat vrijdag niet thuisgekomen was uit school, maar nog niet als vermist was opgegeven. Vervolgens is het Team Grootschalige Opsporing ingeschakeld. Het gebied rondom het Emelaarsepad is vervolgens afgezet voor sporenonderzoek.

De politie meldde vrijdag al dat het gevonden lichaam niet is van het eveneens 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Zij is sinds donderdagmiddag vermist en haar fiets werd vrijdag gevonden in Hoogland, tien kilometer van Achterveld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een verband tussen beide zaken, zo meldt persbureau ANP.