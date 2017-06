Kleenex, het papieren zakdoekjesmerk dat tot soortnaam verheven is, heeft ook papieren zakdoekjes voor mannen. Misschien zijn ze er al lang, maar ik zag ze nu pas voor het eerst. Op de verpakking staat de tekst: ‘Kleenex Mansize. Strength you can trust.’ De verpakking is zwart en oranje, want daar houden mannen van. Zie scheerapparaten en deodorantsticks. Als mannen het niet met zilver en donkerblauw moeten doen, dan is het wel oranje en zwart.

De zakdoekjes zelf zijn iets groter dan de gewone kleenexjes. Size you can trust, want die kleine vrouwenzakdoekjes hebben inderdaad iets onbetrouwbaars, net als vrouwen zelf.

Er moet aan de ontwikkeling van dit product iets vooraf zijn gegaan. Ik neem aan dat er een man is geweest die een ongemakkelijk gevoel heeft gehad toen hij een Kleenex pakte. Een gevoel van ‘ik lijk mijn oma wel’. Hetzelfde gevoel dat sommige mannen hebben als ze in een automaat moeten rijden, of een Smart.

De echte man maakt het natuurlijk niet uit als hij een klein wuft zakdoekje moet pakken uit een gezellig roze doosje. Die merkt dat niet eens op. Of hij merkt het wel op, maar beseft dat hij er niet meteen minder vruchtbaar van wordt, of dat zijn sixpack verdwijnt.

De net iets minder echte man maakt het misschien wel uit, maar die zorgt dan dat hij het zakdoekje niet pakt. In plaats daarvan scheurt hij een stuk wc-papier af van een rol die hij ergens heeft rondslingeren op zijn werkbank. Of hij snuit zijn neus in een jute zak.

Alleen de aller-, alleronzekerste man wil wél een Kleenex, maar alleen uit een zwart met oranje doos.

Of is het allemaal veel simpeler? Is de mansize Kleenex eigenlijk uitsluitend bedoeld voor sperma? Is er een probleem met kleine Kleenexjes, dat je daar als man meteen doorheen grijpt, en lost de mansize Kleenex inderdaad een reëel probleem op?

Leefden we maar in een wereld waar dit soort dingen gewoon duidelijk gecommuniceerd werd. Dat er op stond: zelfs het grootste orgasme met droge handen doorstaan! Onmisbaar bij zaad!

is cabaretier en schrijver.