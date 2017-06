Laat uit water, snel bij de streep

Je komt het af en toe tegen in de verhalen van triatleten: „Tegen het einde van het fietsparcours kwam ook Sophie van der Most nog langsgereden.” Of vaker nog: langs gerend. Van der Most is meer hardloper dan wielrenner en niet echt een zwemmer. Dat betekent dat de 21-jarige studente gezondheidswetenschappen uit Maastricht véél mensen inhaalt op de meeste triatlons: laat uit het water, snel bij de streep. Zo zal het ook wel gaan op de olympische afstand met haar club Ferro Mosae in Amsterdam-West zondag. Van der Most liep op haar twaalfde al 2.56 op de 1.000 meter (nee, dat hoeft u niet te proberen), maar uiteindelijk week ze uit naar de triatlon. Maar zwemmen is dus niet haar ding. Ooit kwam Van der Most zo misselijk uit het water, dat ze haar fiets in de berm reed. „In het begin kon ik nog niet eens naar de overkant van het bad zwemmen.”

Zondag gaat ze gewoon twee keer heen en weer over de Amsterdamse Sloterplas. Daarvoor hoeft ze niet meer door een vieze groene waas te zwemmen. De blauwalg die het water traditioneel teisterde, is op de terugtocht. Dit dankzij de quaggamossel, een zoetwatersoort die een uitstekende waterzuiveraar blijkt te zijn. Al trekt die mossel wel de angstaanjagende zwartbekgrondel aan, die bezig is aan een opmars vanuit de Zwarte Zeeregio. . Nu we eens wat preciezer naar deze foto van de stralende Van der Most kijken: is misschien ook haar rechterschoen ten prooi gevallen aan de zwartbekgrondel?