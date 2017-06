Koenders: relatie met Verenigde Staten op keerpunt

De relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten bevindt zich op een keerpunt, onder meer door het besluit van de Amerikaanse president Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dat heeft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) zaterdag gezegd in een speech op de Harvard-universiteit in de Amerikaanse stad Boston.

Koenders gaf de toespraak aan de prestigieuze universiteit ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van het Marshallplan, de Amerikaanse financiële steun waarmee na de Tweede Wereldoorlog in West-Europa de wederopbouw werd ingezet. De demissionair minister liet doorschemeren dat hoewel samenwerking “meer dan ooit nodig is”, Europa zelf verantwoordelijkheid moet nemen:

“Het is onze plicht om onze Amerikaanse vrienden te laten weten wanneer zij een grens overschrijden. Wij zien het in ieders voordeel om het klimaatakkoord in stand te houden. We hopen voor de hele planeet dat deze keuze wordt heroverwogen.”