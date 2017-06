Justin Bieber overrompelt niet op Pinkpop, Martin Garrix wel

Met de lichte arrogantie van een superster die heel goed weet dat enkel zijn aanwezigheid al indruk maakt op duizenden fans, slenterde de Canadese zanger Justin Bieber met zijn handen in zijn zakken rond op zijn natgeregende podium. Even leunen op het hekje links. Even een zwoel dansje met de danseres. Een kleine verontschuldiging: „O, heet het hier Landgraaf?.”

Megashow van tieneridool

Dat de met effect zingende Bieber nauwelijks moeite doet te verhullen dat hij meezingt met een vooropgenomen tape, is bekend. En dat wát hij zingt bovendien nog weinig zuiver is ook. Maar de 23-jarige Bieber, in loshangend grijs trainingspak en even ook nog in een Ozzy Osbourne spijkerjack tegen de kou en regen, bracht op Pinkpop een typische megashow van een tieneridool met alle logische elementen: lasers, dansen in een strakke choreografie, rook- en lichteffecten, kledingwissels en vooral veel, veel siervuurwerk boven het grote podium. Het was precies de show die hij zijn fans in alle hoeken van de wereld al maanden voorschotelt in de Purpose-tournee, en die ook vorig jaar in de Arnhemse Gelredome klonk. Nu ja, dit was de pop-up versie dan, aldus Bieber.

Meisjes gillen de longen uit hun lijf bij de opkomst van Canadese superster Justin Bieber op de eerste dag van het Pinkpop festival in Landgraaf. Foto Andreas Terlaak

Nog nooit zoveel jonge fans

Wat was de naam van ‘dat snotjoch dat de helft van zijn show playbackt’ rap over de tong gegaan. Jonge fans konden hun geluk niet op met de spraakmakende boeking voor Pinkpop. Pinkpopbezoekers van het eerste uur - alternatieve rockfans - zagen in de komst van het geblondeerde tieneridool ronduit als knieval voor commercie. Verpopping; een reden om het festival dit jaar maar een keer over te slaan.

Maar met Bieber was juist een internationale topact getekend waarmee het festival een verjongingslag kon maken en ondanks alle bezwaren en tegenslagen bij het programmeren een hedendaags statement neerzette. Een hipper geluid in het verder vrij traditionele programma. En het werd bewezen, Pinkpop had nog nooit eerder zoveel jonge fans gezien. Ze kwamen er aan de hand van hun ouders, of hingen rond in klittende vriendengroepjes. Wachtend op de fris aanvoelende pop met enkele wereldhits.

De Canadese superster Justin Bieber op de eerste dag van het Pinkpop festival in Landgraaf.

Maar alleen de hits waren kneitergoed

Maar Bieber kon Pinkpop niet overrompelen. Het concert moest echt een heel eind op gang komen voor het aankwam, ondanks dat de vuurpijlen na de ingetogen opening (‘Mark My Words’), bij de Skrillex-hit ‘Where Are U Now’ al boven het hoofdpodium schoten. En dat de hele show bleef gaan, het bleef maar knallen. Maar het waren enkel de hits, die gewoon kneitergoed goed zijn als ‘Let Me Love You’ of ‘Sorry’, die echt een grote uitwerking hadden. Lomere, medium songs en vooral ook authentiekere pogingen solo op gitaar leidden vooral tot veel gepraat.

Justin Bieber was de grote publiekstrekker op de eerste dag van Pinkpop.

Garrix dansend en springend

Nee, dan de 21-jarige Nederlandse ster-dj Martin Garrix, die de twijfelachtige eer had de eerste dance-slotact ooit op Pinkpop te zijn. De avondvergunning werd er speciaal voor opgerekt tot twaalf uur. Vanuit zijn dj-booth regisseerde hij Pinkpop naar golven van energie met Garrix zelf dansend en springend achter zijn tafel.

Met zijn eigen ‘Scared to Be Lonely’ en ‘In the Name of Love’ natuurlijk. En ook: ‘Animals’, de instrumentale dancetrack met opzwepende synthesizerdeun waardoor ruim 20 miljoen mensen hem optreden sinds zijn doorbraak in 2013. Mixen van Daft Punks ‘One More Time’, en ‘7 Nation Army’ van The White Stripes hielpen ook naar een danssfeer waarnaar iedereen duidelijk had verlangd.

Martin Garrix knalt op Pinkpop. Foto Andreas Terlaak

Uitroepteken

Nog maar pas toerden Martin Garrix en Justin Bieber samen door Australië en Nieuw-Zeeland. Garrix was toen het voorprogramma voor Biebers stadionshows. Nu waren de rollen omgedraaid: het was dj Martin Garrix die een uitroepteken wist te zetten achter deze eerste Pinkpopdag.