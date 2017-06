Jan Zoetelief nieuwe partijvoorzitter 50Plus

50PLUS-politicus Jan Zoetelief wordt de nieuwe partijvoorzitter van 50Plus. Dat maakte de politieke partij zaterdag bekend. Zoetelief volgt partijoprichter- en voorzitter Jan Nagel op, die hem vorig jaar nog versloeg in de strijd om het leiderschap van de partij.

Zoetelief is momenteel wethouder Werk & Inkomen in Nijmegen en lid van het hoofdbestuur van 50Plus. Met zijn benoeming haalt de partij een aanzienlijk jongere partijvoorzitter binnen. Jan Nagel is 77.

Partijcongres

Tijdens het partijcongres in juni vorig jaar kozen de leden Jan Nagel als partijvoorzitter. Nagel moest de partij leiden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel Zoetelief zich destijds ook kandidaat stelden, deed het partijbestuur er zelfs tijdens de vergadering nog alles aan om Zoetelief van het voorzitterschap af te houden. Tijdens de pauze werden flyers met de verdiensten van partijoprichter Nagel.

Fractievoorzitter Henk Krol noemde de Gelderse bestuurder vorig jaar in een toelichting zo goed dat “hij hem meer tijd gunt” om zijn kwaliteiten tot wasdom te laten komen.

50Plus haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart in totaal vier zetels. De voornaamste doelen van de partij zijn het terugbrengen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar en einde maken aan het korten van de pensioenen.