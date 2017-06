Het dorp vloekt mee met de moeder van Savannah

Ineens ging een groot gonzen over het terras van Grand Café 033 in Bunschoten-Spakenburg, zegt Femke Beukers die daar werkt. Dat was zaterdagochtend, op het moment dat De Telegraaf berichtte dat een veertienjarig meisje uit die plaats dood was gevonden in een sloot in Achterveld.

Het bericht klopte niet. Het meisje dat vrijdagmiddag gevonden was in de sloot, kwam uit Hoevelaken, hemelsbreed tien kilometer verderop. De moeder van het meisje uit Bunschoten vloekte op haar Facebookpagina en het dorp vloekte met haar mee.

Een winkelier in Hoevelaken kreeg kippenvel op haar armen toen ze zaterdagochtend op haar telefoon las dat een meisje uit haar dorp door een misdrijf was omgekomen. Later hoorde ze van een andere ondernemer wie het was: de ouders waren klanten van haar. Iedereen spreekt er de hele dag over, zegt ze.

Twee meisjes, allebei 14, het ene vrijdag gedood, het andere sinds donderdag vermist – en alle gebeurtenissen spelen zich af op enkele vierkante kilometers op de grens van Utrecht en Gelderland. Dorpen in het groen. Lange provinciale wegen langs grasland en akkers. Dit is de rand van de Biblebelt; als je Bunschoten-Spakenburg binnenrijdt, staat op een bord: „De kerken heten u welkom.” De voortuinen zijn van kiezel en sierstruik. In allebei de dorpen staan kluitjes basisschoolkinderen voor de Albert Heijn te wachten op klanten met ruimtevaartplaatjes.

In beide dorpen zijn de bewoners met allerlei ‘linkjes’ verbonden met de meisjes, al was het maar via een neefje dat in de klas zit bij de zus van het meisje.

In beide dorpen hebben ouders tegen hun dochters gezegd: vanavond ga je niet uit. De dochter van de winkelier uit Hoevelaken is 17 jaar en ze wil deze zaterdagavond naar Spakenburg. Ik haal je op, had haar moeder aangeboden. Nee, ik ga gewoon op de fiets had het meisje gezegd. Dat ga je niet, zei de moeder, dan neem je maar een taxi.

De 21-jarige Femke Beukers durfde na haar dienst in Grand Café 033 niet alleen naar huis te fietsen en een collega haalde haar op.

Zo zegt eigenlijk iedereen het op deze dag – en ze zeggen erbij dat ze weten dat de zorgen ook wel weer zullen wegebben. Maar voorlopig gaan vandaag allerlei onrustbarende berichten en geruchten rond. Dat woensdag in Bunschoten-Spakenburg een meisje van 17 toen ze van school naar huis fietste, werd aangesproken door twee onverstaanbare mannen in een auto en dat die haar bleven achtervolgen toen ze doorreed. Dat een vrouw van 23 werd aangerand toen ze uit de bus stapte, en alleen werd gered doordat drie fietsers langsreden en zich ermee bemoeiden. Dat in Soest ook een meisje is verdwenen.

„Dat is nummer drie”, zegt een winkelende vrouw in Hoevelaken. Ze zegt erbij dat ze niet zeker weet of het wel waar is. Maar intussen mag haar nichtje niet meer alleen op de fiets naar huis. Dat van het verdwenen meisje uit Soest horen we in Hoevelaken nog twee keer, maar de laatste berichten van de Soester politie gaan alleen over inbraken.

De mensen in Hoevelaken zijn terughoudend en discreet, willen hun naam niet in de krant; hier is een meisje dood en een gezin gebroken. De mensen in Bunschoten-Spakenburg stellen zich meteen voor en denken hardop met de Facebookende moeder mee over wat er met Savannah gebeurd kan zijn. Ze was een gewoon meisje, zeggen ze. „Geen pillen, geen ruzie.”

Iedereen stuurt elkaar berichten. „Elke post op Facebook vandaag gaat erover”, zegt de jonge moeder die haar fietstas inpakt in Bunschoten-Spakenburg. Hier gebeurt nooit iets akeligs, zegt ze, hooguit op het voetbalveld als rood (Bunschoten) tegen blauw (Spakenburg) speelt.

Femke Beukers laat met haar smartphone, op een speciaal aangemaakt WhatsAppgroep, de oproep horen van de oma van Savannah. De vrouw spreekt met verstikte stem het meisje zelf toe: „Je bent zo rijk en je krijgt alles wat je hartje begeert. Lieverd, doe me een plezier en kom naar huis. Laat wat van je horen lieverd!”

De fiets van Savannah is teruggevonden in een fietsenrek bij de bushalte langs de provinciale weg richting Amersfoort. Op slot – dat stelt sommige mensen enigszins gerust. De politie liet zaterdag ook aan verschillende media weten: „We hebben goede hoop dat ze ongedeerd is en gevonden wordt. Maar we kunnen een misdrijf nog niet uitsluiten.”