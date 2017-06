‘Gemeenten: geef zorgfraudeurs een boete’

Malafide zorginstellingen die geld ontvangen maar geen of minimale zorg leveren aan cliënten, moeten via boetes harder aangepakt worden. Daarvoor pleit directeur Ad van Mierlo van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) in een interview met dagblad Trouw. Volgens van Mierlo wordt er door gemeenten onvoldoende gecontroleerd op zorgfraude.

Op dit moment hoeven malafide zorginstellingen alleen geld terug te betalen voor zorg die zij niet hebben geleverd. Zij worden voor deze praktijken niet beboet. Daar kunnen de zorgverleners van profiteren. Van Mierlo vindt dat “die boetes moeten bestaan uit flinke bedragen, die een risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van een malafide zorgaanbieder”. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven zicht aan de regels houden.

Decentralisatie

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een groter deel van de thuiszorg en jeugdzorg. Ook krijgen mensen met een zorgvraag sindsdien een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee burgers zelf zorg kunnen inkopen. Deze regeling bleek gevoelig voor fraude van zorgaanbieders.

Het is niet duidelijk hoe groot de omvang van zorgfraude precies is. Van de 388 gemeenten in Nederland heeft 20 procent nog geen fraudemelder. Dit jaar meldden zich volgens Van Mierlo zeventig gemeenten bij de VNG vanwege complexe fraudezaken.