Baudet-jongeren zoeken gelijkgestemden tegen de elite

Op de vrolijke oprichtingsbijeenkomst van de jongerenclub van Forum voor Democratie houdt Thierry Baudet zaterdag een apocalyptische toespraak voor honderden jonge mannen en enkele vrouwen die volgens hem de laatste redding zijn tegen “de formidabele vijand”. De meeste mensen hier hebben Baudet wel eens eerder horen spreken, dus ze weten wie hun tegenstanders zijn: docenten op universiteiten en hogescholen, journalisten, rechters, politici, ambtenaren museumdirecteuren, subsidieverleners etc. Kortom, de vijand, dat is de elite.

Alleen, bijna iedereen die zich hier vandaag verzameld heeft is óók de elite, of op z’n minst een tikje elitair. Net als het nieuwe Kamerlid Baudet zelf. Sterker nog, er lijkt deze middag in Amsterdam een blik Baudet-klonen opengetrokken. Jonge mannen met net iets te lang haar, die zich hebben uitgedost in een strak pak met een pochet in het borstzakje. Ook populair, de look van televisiepresentator Jort Kelder - zelf ook aanwezig: van die hoogwaterbroeken met bretels boven nette schoenen zonder sokken.

Veel aanwezigen studeren rechten, bestuurskunde, politicologie of geschiedenis en hebben politieke ambities. Niet bepaald de verliezers van de globalisering, maar rechtse jongeren met weemoed naar een Nederland dat ze nooit hebben gekend. Die Wilders te radicaal vinden en de VVD niet meer vertrouwen na twee kabinetten Rutte. En die zich niet gehoord voelen, of zelfs het gevoel hebben dat als ze iets zeggen tegen migratie of de EU meteen hun carrièrekansen vergooien.

Baudet was één van de initiatiefnemers van het Oekraïnereferendum in 2016, dat vorige week door de Eerste Kamer definitief begraven werd. Als enige wist zijn Forum voor Democratie afgelopen maart uit het niets met twee zetels in de Tweede Kamer te komen. Bij de sindsdien opgerichte jongerenclub hebben zich naar eigen zeggen al drieduizend mensen aangemeld, waarvan zo’n vijfhonderd bij de oprichtingsbijeenkomst zijn. Om half twee ‘s middags is de tap open. Wie hier langsloopt zal het gezelschap niet kunnen onderscheiden van een studentenvereniging.

Paul van der Bas (24) is zo’n studentikoze pakdrager “dan verhul ik mijn smalle schouders een beetje”. Hij studeert bestuurskunde in Leiden en was eerder niet alleen stemmer, maar ook actief lid van D66. Tegenwoordig schrijft hij voor De Dagelijkse Standaard, de online spreekbuis van de boze witte Nederlander. Baudet ziet hij als “een cultfiguur”. “Hij gedraagt zich als een dandy, is belezen en intellectueel en probeert zich in tegenstelling tot andere politici niet anders dan dat voor te doen”, zegt Van der Bas.

“Wat mij vooral aanspreekt, naast de standpunten over de EU en massa-immigratie, is hoe Baudet ingaat tegen het partijkartel. Alle benoemingen en baantjes worden in Nederland verdeeld onder PvdA’ers, VVD’ers en CDA’ers, in plaats van op basis van talent.” Van der Bas gaat vaker naar dit soort bijeenkomsten en heeft ook politieke ambities. “Ik denk wel een bijdrage te kunnen leveren.” Maar vandaag is vooral een sociale bezigheid: het ontmoeten van “gelijkgestemden”. “Hier kan ik mijn gevoelens en mij politieke ei kwijt. In tegenstelling tot de PVV biedt Forum daar ruimte voor.”

Dat zeggen meer aanwezigen. Als het had gekund, waren sommigen de afgelopen jaren lid geworden van de PVV. Omdat Geert Wilders geen partijdemocratie toestaat, dreven ze naar Baudet. Lennard Tuininga (22) draagt geen pak, maar een zwarte denimbroek, overhemd en een rode pet met ‘Make America Great Again’ erop. “Ik durfde ‘m pas in de bus op te doen, want het is wel Amsterdam, maar ik sta heel erg achter hoe Trump Amerika heeft opgeschud. Dat hebben we hier ook nodig. Ik stemde eerder op Geert Wilders, maar die is alleen maar van het negatieve en krijgt niks gedaan. Baudet komt ook met oplossingen: er is een renaissance nodig om terug te keren naar de Nederlandse gloriedagen.” Baudet zelf had het exact zo kunnen zeggen. “Ik denk dat iedereen die hier vandaag is hem stiekem wel een beetje wil zijn”, bekent Tuininga.

Als Forumfan heeft hij het soms moeilijk in zijn woonplaats “GroenLinks-bolwerk” Nijmegen, waar hij een opleiding volgt tot geschiedenisdocent. “Er zit nogal een stigma op, alsof je meteen een racist en een xenofoob bent.” Baudet en zijn partij worden inderdaad regelmatig als fascistisch of misogyn bestempeld, dankzij opmerkingen van hemzelf of radicaal-rechtse types die zich aan de partij verbonden hebben. Maar deze middag valt er geen onvertogen woord over vrouwen of moslims. Kamerlid Theo Hiddema houdt zelfs een pleidooi tegen een verbod op migratie uit moslimlanden. “Het is eigenlijk gewoon een middenpartij”, zegt Mignon van Kuijk (19), mbo-student marketing en communicatie, en een van de weinige vrouwen hier. Ze is wakkergeschud door het Oekraïnereferendum en wil later graag de politiek in.

Student bestuurskunde Paul van der Bas ziet overeenkomsten met D66, dat een halve eeuw geleden ook werd opgericht door ontevreden en ambitieuze jonge mannen die de democratie kwamen opschudden. “Die zijn nu volledig ingekapseld in de establishment. Laten we hopen dat die fouten niet opnieuw gemaakt worden.”

Met medewerking van Floor Rusman