Audi ontkent sjoemelsoftware in diesels

Autofabrikant Audi, dochter van Volkswagen, ontkent dat het opzettelijk de uitstootwaarden van dieselmotoren in enkele dure modellen manipuleert. Dat staat in een verklaring die het bedrijf zaterdag naar buiten heeft gebracht. Volgens Audi zijn de afwijkende meetwaarden het gevolg van een technisch mankement.

De Duitse Verkeersminister Alexander Dobrindt riep Audi deze week op 24.000 auto’s van het type A7 en A8 met V6- en V8-dieselmotoren die geproduceerd zijn tussen 2009 en 2013 terug te roepen. Het bedrijf zou met software emissietesten manipuleren waardoor de voertuigen meer stikstofoxiden uitstoten dan is toegestaan.

Audi erkent dat er bij een relatief gering aantal auto’s van het type A7 en A8 afwijkende waarden zijn gemeten, maar wijt dat aan verkeerd afgestelde software in de automatische versnellingsbak. Het bedrijf zou de afwijkingen zelf aan de Duitse overheid hebben doorgegeven en stemde in met het terugroepen van de 24.000 auto’s. Dit zal vanaf juli gaan gebeuren. In Nederland gaat het om tientallen auto’s.

Emissiefraude

Eind 2015 kwam bij Volkswagen grootschalige dieselfraude aan het licht. Ook Audi was bij het schandaal betrokken, omdat in die auto’s vaak dezelfde dieselmotoren zitten als in Volkswagens. Volkswagen heeft hierdoor de afgelopen maanden meerdere miljardenschikkingen moeten treffen. De nieuwe ontdekking bij Audi is dan ook opnieuw een harde klap voor de autofabrikant.

Ook de positie van Audi-topman Rupert Stadler is door de berichtgeving over emissiefraude onder druk komen te staan. Volgens de Frankfurter Allgemeine wil Volkswagen nog dit jaar afscheid nemen van Stadler.