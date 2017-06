Alsof je op een maan van Jupiter staat

Als een schrijver een kinderboek maakt over wetenschap, worden er meestal niet zo veel boeken van verkocht. Er is dit jaar maar één zo’n boek dat bij wel honderdduizenden kinderen thuis ligt... Het gaat over astronaut André Kuipers, en over raketten en planeten. Het is het plakplaatjesboek over ruimtevaart van Albert Heijn.

Gek eigenlijk. Het is reclame van de supermarkt, maar het is ook het populairste wetenschappelijke kinderboek van het jaar.

Dus dan is het wel belangrijk dat het een leuk boek is. Nu de meeste vakjes al beplakt zijn, is het tijd voor een ‘recensie’, dat is een stukje waarin staat of een boek goed is.

Dr. Zeepaard vroeg zich wel af of iedereen André Kuipers wel kent. In 2004, en van 2011 tot 2012, ging hij met een raket naar het Internationale Ruimtestation ISS. Misschien was je toen zelf nog een baby of een peuter, en heb je geen idee wie dat is, op die plaatjes.

Misschien bedoelde Albert Heijn het boek voor iets grotere kinderen die zich André in de ruimte nog herinneren. Plakken die nog stickers? . Het is ook geen gemakkelijk boek. Maar er staat wel echt veel in over ruimtevaart. Dr. Zeepaard vond de verhalen en foto’s uit het ruimtestation grappig. Wist je dat astronauten in een soort stofzuiger plassen? En dat astronauten oefenen in een zwembad om te bewegen alsof ze zweven? In het boek staan ook nieuwe soorten raketten. Er is er eentje waarvan de ene helft opnieuw te gebruiken is.

Dat laatste staat trouwens niet in het boek, maar in de app die erbij hoort. Pas met die app is het boek af, eigenlijk. André laat in filmpjes van alles zien dat niet in het boek staat. Het ziet er spectaculair uit. Je kunt alle raketten zien in 3D, je kunt net doen of je op een maan van Jupiter staat, je kunt een astronaut over je been laten lopen. En nog veel meer.