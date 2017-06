Zullen we tijdens een concert eens niet alles delen?

Laatst zat ik op de tribune bij een concert van de Britse zanger Ed Sheeran, de grootste popster van dit moment. Hij gaf in zijn eentje een sterke show in de Ziggo Dome. Het was hard werken voor hem: net als bij zijn vorige concertreeks had Sheeran slechts twee microfoons, een gitaar en de pedalen waarmee hij zichzelf kan opnemen – en dat vervolgens eindeloos kan herhalen in loops. Dan trommelde de zanger op zijn gitaar om de beat op te nemen, voegde koortjes en handklapjes toe, en bouwde hij zo zijn zoete liefdesodes en sociaal bewuste popliedjes uit. Ook imponeerde hij zijn publiek met steeds snellere wordflows.

Of, nou ja. Wie er op lette.

Naast mij zaten twee mooie tienermeisjes. Overduidelijk fans, want ze kenden al zijn liedjes, zongen uit volle borst mee en hadden er ook een hele verzameling handgebaartjes bij. Maar deze diepgevoelde performance was absoluut niet om hun roodharige held te imponeren. Ze filmden zichzelf, het héle concert lang. Ed Sheeran kwam zelfs niet een beetje in beeld. Nee, dit was hún show.

Waarom?

Ik begrijp het niet, al was dit haast aandoenlijk. Net zo min overigens als ik geklets tijdens concerten begrijp. Grapjes, vakantieverhalen, seksavonturen; ik wil ze niet horen bij een concert. En zeker niet van vreemde mensen, met hun harde stemmen fragiele liedjes overheersend, boos kijkend naar wie er wat van durft te zeggen. Je kocht kaartjes voor een uiterst populair concert en je hoeft het niet te zien?

Reken er maar op dat er massaal is ingecheckt op de sociale kanalen. De neiging je aanwezigheid en beleving online kenbaar te maken, is alomtegenwoordig en bij popconcerten wordt daar veel tijd ingestoken. Eindeloos zijn de Snapchat- en Instagramstories van concertbezoekers, eindeloos hun registraties. Dat het geluid matig is en blikkerig klinkt, dat thuiszitters er eigenlijk weinig mee kunnen, is onbelangrijk. Snel beleefd is snel gedeeld. Het concert staat in je tijdlijn, egomarketing van deze tijd.