Weer met pizza’s en wijn naar Tjeenk Willinks achtertuin?

Je zit al maanden in die bedompte Stadhouderskamer. Het vordert voor geen meter. En buiten staan steeds weer die journalisten met hun vragen waar je geen antwoord op wil geven. Wat doe je dan?

Even lekker weg uit Den Haag – die gedachte dook deze week ineens op aan het Binnenhof. Een change of scenery om inhoudelijke impasses te doorbreken en te werken aan de onderlinge relaties. Vergeet ook de symboliek niet, zeker als de ‘regenboogcoalitie’ van VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer op herkansing zou gaan: even weg van de plek waar het vastliep.

Het bekendste voorbeeld van formeren-buiten-Den Haag is het uitstapje naar Beetsterzwaag in 2007. Er moest een ingewikkeld kabinet komen met Jan Peter Balkenende (CDA) en Wouter Bos (PvdA), die elkaar in de verkiezingscampagne naar het leven hadden gestaan. Een goed moment dus, besloot informateur Herman Wijffels (CDA), om buiten de deur te gaan praten. Dat werd het koetshuis van landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag.

Erg succesvol was Wijffels’ operatie niet. Met vrijetijdskleding, een ovalen tafel en een pot drop wist hij Bos en Balkenende weliswaar aan het praten te krijgen, maar het resultaat was een regeerakkoord vol taboes waar de val van Balkenende IV al zo’n beetje in besloten lag.

Waarheen zou informateur Herman Tjeenk Willink de partijen volgende week kunnen ontvoeren? In 2010 ontving hij de onderhandelaars van ‘Paars Plus’ in zijn eigen Haagse achtertuin. „Het is prachtig zomerweer,” schrijft oud-GroenLinks-leider Femke Halsema in haar memoires, „hij schenkt wijn en heeft voor afhaalpizza’s gezorgd terwijl in het tuinhuisje zijn partner aan het schilderen is.”

Bij Tjeenk thuis is deze keer vermoedelijk een slecht plan – dan liggen de fotografen al binnen een halve dag voor de deur.

Gelukkig beschikt het Rijk over een paar mooie gebouwen in het land, die kunnen worden afgehuurd. De grootste kanshebber: Jachthuis Sint Hubertus in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Je kunt er „vergaderingen, lunches en/of diners” organiseren, aldus het Handboek voor bewindspersonen, „mits deze bijeenkomsten zich beperken tot ten hoogste 24 deelnemers.” Op naar de Hoge Veluwe!