Verdachte plaatsen bom onder auto Martin Kok opgepakt

De politie heeft een man aangehouden die ervan verdacht wordt vorig jaar een bom onder de auto van misdaadjournalist Martin Kok te hebben geplaatst. Het gaat om een 26-jarige man uit Utrecht, maakte de politie bekend.

De aanhouding was al op 30 mei, maar is nu pas bekendgemaakt. Een dag daarvoor werd al een 49-jarige man uit Zuid-Holland opgepakt. Daarvan zei de politie al dat hij niet degene was die het explosief had geplaatst.

Op basis waarvan de politie denkt nu degene te pakken te hebben die het explosief daadwerkelijk heeft geplaatst, wil de politie nog niet zeggen: “Het onderzoek is in volle gang.” Het is mogelijk dat de man in opdracht handelde, maar ook dat is nog onderwerp van onderzoek.

Laren

Martin Kok zat in Amsterdam-Zuid aan de Amstel te eten bij restaurant Klein Kalfje toen het explosief vermoedelijk onder zijn auto werd geplaatst. Het ging niet af, omdat omstanders een kastje onder zijn auto opmerkten en de Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld.

Een paar maanden later werd Kok in Laren toch geliquideerd na een seksclub te hebben bezocht. De politie zegt dat er een mogelijk een verband tussen het plaatsen van de bom is en de latere liquidatie, maar dat ook dat nog onderzocht wordt.

Op 30 mei bracht de politie ook een filmpje naar buiten waarin een Opel Corsa werd opgeblazen om te laten zien wat voor verwoestende kracht de explosie had kunnen hebben. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut was het explosief even sterk als veertig handgranaten en hadden er makkelijk meerdere doden op het terras kunnen vallen als het was ontploft.