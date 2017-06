Uitgever WPG lijdt verlies van 2,5 miljoen, vooral door tegenvallende boekenomzet

Uitgeversconcern WPG heeft een slecht jaar achter de rug. Het moederconcern van onder andere De Bezige Bij, Bruna en de tijdschriften Vrij Nederland en Voetbal International leed een nettoverlies van 2,5 miljoen euro. Vooral de boekentak presteerde slecht.

De boekenuitgeverijen hebben vorig jaar „helaas niet geprofiteerd” van de lichte omzetstijging in de boekenmarkt, schrijft president-commissaris Femke Halsema in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. „Met name De Bezige Bij is achtergebleven bij de verwachtingen.” De omzet binnen de boekenpoot daalde van 68 miljoen euro in 2015 naar 60 miljoen vorig jaar. De omzet van het concern als geheel daalde van 141 naar 136 miljoen euro.

Voorschotten werden niet terugverdiend

WPG – met VBK en Lannoo een van de drie grote boekenconcerns in Nederland – worstelt al jaren om winstgevend te blijven. In 2014, op het dieptepunt van de crisis in het boekenvak, was toenmalig directeur Koen Clement al genoodzaakt om de Amsterdamse grachtenpanden van de uitgeverijen te verkopen. Ook werden toen vier literaire uitgeverijen afgesplitst en een reorganisatie doorgevoerd.

Ook nu is er een reorganisatie gaande, die door afvloeiingsregelingen de loonkosten voorlopig alleen maar opjaagt. Dit is onderdeel van een nieuwe strategie, ingezet onder de per 1 januari aangetreden nieuwe directeur Patrick Swart. In 2020 moet elk bedrijfsonderdeel afzonderlijk rendabel zijn.

Naast de tegenvallende omzet heeft de boekentak van WPG ook te maken met hoge kosten, door de afschrijving van niet-inbare voorschotten. Deze vergoedingen aan auteurs zijn niet terugverdiend met de verkoop van boeken. In 2016 is er 22 miljoen euro aan voorschotten afgeschreven, ruim eenderde van de boekenomzet, terwijl het jaar eerder ook al 24 miljoen was afgeboekt. WPG lijkt zich te laat te hebben gerealiseerd dat ook van bestsellers tegenwoordig minder exemplaren worden verkocht.

Ook de Belgische boekentak van WPG bleef vorig jaar achter bij de verwachtingen. De enige winstgevende bedrijfsonderdelen van het concern zijn de kinderboekenpoot en de educatieve uitgeverij Zwijsen. Zij keerden samen 12,4 miljoen euro aan dividend uit aan het moederbedrijf, waarvan het merendeel afkomstig van Zwijsen. Huisbank Rabobank heeft een pandrecht op de aandelen in Zwijsen genomen.

Teruglopende abonnementen

Alle tijdschriften van WPG, waaronder Psychologie Magazine en Happinez, hadden te maken met teruglopende abonnementen en advertentie-inkomsten en de verwachting is dat dit de komende jaren zal aanhouden. Vrij Nederland ging recentelijk over van weekblad naar maandblad om het hoofd boven water te houden. Voetbal International lijdt nog altijd onder het opstappen van Johan Derksen en collega’s.

Ondanks de slechte resultaten denkt WPG de weg naar boven nu weer te vinden, zo vermeldt het jaarverslag. Het eerste kwartaal van dit jaar zou de boekenverkoop een stuk beter geweest zijn. Verder wordt er gewerkt aan innovatie en efficiëntieverbetering, waarvan in 2018 de eerste resultaten zichtbaar moeten worden.