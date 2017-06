U2 viert 30 jaar ‘The Joshua Tree’

Pop U2: The Joshua Tree 30th Anniversay Edition ●●●●●

Dertig jaar na de oorspronkelijke uitgave van The Joshua Tree is de thematiek van U2’s vijfde album weer net zo relevant als in 1987, verklaarde gitarist The Edge over de beslissing van de Ierse band om het album dit jaar integraal uit te voeren op de internationale podia.

Toen leefden we in het tijdperk van Reagan en Thatcher, met Amerikaanse politieke inmenging in Zuid-Amerika en de zwaarbevochten sluiting van de Engelse kolenmijnen. Nu zijn er Trump, Brexit en andere politieke en maatschappelijke turbulentie die vraagt om duiding en troost.

Zanger Bono heeft zich altijd bezig gehouden met grotere zaken dan alleen de popmuziek die hem in de tweede helft van de jaren tachtig tot een superster maakte. In songs van The Joshua Tree uitte hij zijn betrokkenheid bij de stand van zaken in de wereld, na een reis naar Nicaragua en El Salvador waar hij ooggetuige was van onrecht en Amerikaanse militaire inmenging. ‘Bullet the Blue Sky’ en ‘Mothers of the Disappeared’ waren het directe resultaat, net als een liedje als ‘Red Hill Mining Town’ werd ingegeven door de Britse mijnwerkersstaking en ‘Running to Stand Still’ bezorgdheid verwoordde over een Ierse epidemie van heroïneverslaving.

The Joshua Tree bezorgde U2 de grote doorbraak met Amerikaanse nummer 1-hits ‘With or Without You’ en ‘I Still Haven’t Found what I’m Lookin’ For’. Na de geluidsexperimenten van voorganger The Unforgettable Fire was het de plaat waarop de Ierse postpunkband in het reine kwam met invloeden van Britse en Amerikaanse folk- en rootsmuziek. De folky cadans van ‘Trip Through Your Wires’ en de gospel van ‘Still Haven’t Found’ vonden elkaar tussen de monumentale gitaarsound van The Edge en de atmosferische richting waarin Brian Eno en Daniel Lanois de band hadden gedirigeerd. The Joshua Tree, met hoesfoto’s van Anton Corbijn bij de ‘Jezusboom’ in de Mojavewoestijn, werd U2’s meest coherente muzikale statement, goed voor twee Grammy’s en 25 miljoen verkochte exemplaren.

De 4cd-box The Joshua Tree 30th Anniversary Edition breidt de bestaande 2007-remix uit met outtakes, B-kantjes en een opname uit Madison Square Garden van 1987. Bono is in zelfvervulde topvorm als hij ‘Trip Through Your Wires’ aan zichzelf opdraagt en ‘Exit’ naadloos laat aansluiten op de popklassieker ‘Gloria’. Het luchtige ‘Party Girl’ klinkt frivool naast de goddelijke inspiratie van ‘Still Haven’t Found’, met bijstand van gospelkoor New Voices of Freedom. Het nieuwgevonden hitsucces gaf U2 superkrachten als live-band.

Tussen de outtakes is liefdesliedje ‘Luminous Times’ een juweel en laat Eno’s 2017-reprise van ‘One Tree Hill’ horen dat hij het misschien wat minder bombastisch had gewild. B-kant ‘Sweetest Thing’ is het beste bewijs van de creatieve pieken die U2 in 1987 beklom; het werd alsnog een hit toen de band in de stuurloze jaren negentig verlegen zat om vers bloed.

The Joshua Tree werpt letterlijk een schaduw over het bestaan van een onverwoestbare rockband: bij de komende concerten in de Amsterdam ArenA (29 en 30 juli) zal de grillige Mojavecactus op verschillende manieren in het decor terugkeren.