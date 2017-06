Duits festival ontruimd vanwege terreurdreiging

Het terrein van het Duitse festival Rock am Ring is vrijdag uit voorzorg ontruimd vanwege een terreurdreiging. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat precies de reden was voor de ontruiming, maar er waren volgens de politie “concrete aanwijzingen” op grond waarvan een terreurdreiging niet uit te sluiten is.

Het driedaagse festival was vrijdag begonnen, maar alle bezoekers werd gevraagd het festivalterrein, waar ook gekampeerd wordt, te verlaten. Dat is ordelijk verlopen en het terrein wordt momenteel onderzocht. Vrijdagavond zou onder meer de Duitse metalband Rammstein optreden. De organisatie hoopt het festival zaterdag te kunnen hervatten.

Rock am Ring is een muziekfestival dat wordt gehouden op circuit de Nürburgring, in de Eifel nabij Koblenz. Jaarlijks trekt het festival tienduizenden bezoekers. Dit weekeinde staan optredens van zo’n 85 bands gepland, verspreid over vier podia. Naar aanleiding van de aanslag in Manchester van vorige week werd de beveiliging op het festival aangescherpt.

Overigens ging het festival Rock im Park, het tweelingfestival van Rock am Ring in Nürnberg, gewoon door. Op beide festivals treden dit weekeinde dezelfde bands op, maar in een andere volgorde.

Blikseminslag

Het is niet voor het eerst dat het programma van Rock am Ring wordt onderbroken: zowel in 2015 als het afgelopen jaar raakten tientallen mensen op het festivalterrein gewond door blikseminslag.

Een Nederlandse bezoeker reageert op Twitter teleurgesteld op het afgelasten van het vrijdagprogramma: