Steun voor immigratiestop uit moslimlanden

Veel Nederlanders willen een halt toeroepen aan immigratie uit islamitische landen. Vier op de tien Nederlanders zijn het eens met de stelling dat „alle verdere migratie uit islamitische landen moet worden gestopt”. Hetzelfde geldt voor de stelling dat „Nederland de grenzen moet sluiten voor nieuwe immigratie uit islamitische landen.” 25 tot ongeveer 30 procent is het juist niet eens met dit soort maatregelen.

Een en ander blijkt uit representatief onderzoek van bureau Motivaction. Daarbij werden 1.051 mensen ondervraagd. Dat gebeurde eind februari, drie weken voor de verkiezingen van 15 maart. Vergeleken met een soortgelijk onderzoek in andere Europese landen is het aantal voorstanders in Nederland van een immigratiestop aan de lage kant.

Aanleiding voor de onderzoeken was het controversiële en later aangepaste plan van de Amerikaanse president Trump, eind januari, om een tijdelijke stop in te voeren op immigratie uit zeven landen met een overwegend islamitische bevolking. Tegenstanders vonden het discriminerend.

Onderzoeker Ahmed Ait Moha van Motivaction, noemt de aantallen voorstanders in Nederland van een migratiestop uit moslimlanden „fors, maar niet verbazingwekkend. De uitkomsten passen bij het huidige maatschappelijke klimaat. Ze laten zien dat het begrip voor maatregelen zoals Trump die wilde nemen tegen moslimlanden, aanmerkelijk breder leeft dan onder de aanhang van bijvoorbeeld de PVV. Die haalde immers 15 procent van de stemmen bij de laatste verkiezingen.” Ook onder de aanhang van VVD en CDA is bovengemiddeld veel steun voor een migratiestop uit islamitische landen, blijkt uit het onderzoek van Motivaction.

Grote landen

De resultaten van het onderzoek kunnen „enigszins, maar niet sterk”, zijn beïnvloed door de verkiezingscampagne toen het onderzoek werd gehouden, aldus Ait Moha. Er waren in die periode geen aanslagen in Europa die de uitkomsten kunnen hebben beïnvloed. Die in Londen en Manchester dateren van na die tijd.

Het onderzoek van Motivaction volgde op onderzoek, begin februari, in tien Europese landen onder 10.000 mensen door het Britse instituut Chatham House. Dat peilde de stemming in grote landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen. In de onderzochte tien landen varieerde het aantal voorstanders van een immigratiestop van ongeveer 70 procent (Polen) tot 40 procent (Spanje).

De onderzoekers van Chatham House noemden de uitkomsten voor de Europese landen „opmerkelijk en ontnuchterend.” De resultaten wijzen er volgens hen op dat „het verzet bij het publiek tegen migratie uit overwegend islamitische landen niet is beperkt tot Trumps electoraat in de Verenigde Staten, maar tamelijk wijdverspreid is.”