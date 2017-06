Rotterdamse politie belaagd door vijftig omstanders

De Rotterdamse politie heeft donderdagavond met paarden en honden een groep van zo’n vijftig mensen uiteengedreven die tijdens een aanhouding politiemensen belaagden. Volgens een woordvoerder werden de agenten omsingeld, bekogeld en uitgescholden. Een van de omstanders heeft tijdens het incident de ruit van een politieauto vernield.

De Rotterdammer van 29 werd gecontroleerd omdat hij iets leek te stelen uit de rugzak van een bromfietser, meldt de politie. Toen hij geen papieren op zak bleek te hebben, werd hij aangehouden. Daarbij zou de man zich stevig hebben verzet, waarbij ook omstanders zich met de aanhouding bemoeiden. Versterking die probeerde de snel aanwassende en volgens de politie agressieve groep op afstand te houden, slaagde daar niet in. Uiteindelijk vroegen de aanwezige politiemensen via de noodknop op hun portofoon om zogenoemde spoedassistentie, waarna hun collega’s in de buurt volgens een woordvoerder “alles lieten vallen” om de groep uiteen te drijven:

“De collega’s hebben zich echt bedreigd gevoeld. Dat zijn geen leuke momenten voor een politieman, die zaten wel even in de rats. Dan kun je gelukkig steunen op het feit dat we als complete club achter je staan en er op dat moment ook snel zijn. Maar laat ik helder zijn: dit kan gewoon niet, dit is niet te tolereren.”

Uiteindelijk is op de 29-jarige man die geen identificatie bij zich had na niemand aangehouden. De politie vraagt omstanders die beelden gemaakt hebben, die te uploaden. Ook worden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd en worden getuigen die de politie nog niet gesproken hebben gevraagd zich te melden.

De straat waar het incident zich voordeed: