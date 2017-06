OM bekijkt Oostenrijks verzoek ‘haatzaaiende’ uitspraken Wilders

Het Openbaar Ministerie in Den Haag bestudeert op verzoek van collega’s in Oostenrijk uitlatingen die PVV-leider Geert Wilders twee jaar geleden in Wenen heeft gedaan.

Een woordvoerder van het Haagse OM bevestigt dat er een rechtshulpverzoek uit Wenen wordt onderzocht. In 2015 werd door de Syrische Oostenrijker Tarafa Baghajati, voorman van de moslimorganisatie IMÖ, aangifte tegen Wilders gedaan. Baghajati voelde zich gediscrimineerd na een rede die Wilders op 27 maart 2015 in Wenen hield. Wilders was te gast bij zusterpartij FPÖ en noemde de islam er een „ideologie van oorlog en haat”. Hij zei ook dat „de islam mensen oproept tot geweld, de islam roept de mensen op tot terreur.”

De Oostenrijkse justitie heeft bekeken of Wilders zich heeft schuldig gemaakt aan Verhetzung (haatzaaien). Een woordvoerder van het Oostenrijkse OM laat weten dat men in Wenen heeft besloten Wilders niet te vervolgen. Omdat Wilders in Nederland woont, is in 2016 besloten het dossier over te dragen aan de Nederlandse collega’s.

Wilders: onbegrijpelijk

Een woordvoerder van het Haagse OM zegt niet te kunnen zeggen of het Oostenrijkse rechtshulpverzoek ook zou kunnen leiden tot een nieuwe strafzaak tegen Wilders in Nederland. Wilders werd in december door de Haagse rechtbank veroordeeld voor zijn ‘minder minder’ Marokkanen uitspraak van maart 2014. De rechtbank verklaarde Wilders schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde hem verder geen straf op. Officier van justitie Wouter Bos had een boete van 5.000 euro geëist tegen de PVV-leider. Het gerechtshof in Den Haag houdt in oktober een regiezitting in deze zaak, waarin OM en Wilders in beroep zijn gegaan.

Op Twitter reageerde Wilders vanochtend meteen op het nieuws over de Oostenrijkse zaak. „Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam.”

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zegt niets te weten over het nieuwe onderzoek.