NRC Cultuur Top 100: jury en publiek kiezen Nederlands invloedrijkste kunstenaar

Wie is Nederlands invloedrijkste kunstenaar in het buitenland? Ieder jaar stelt NRC met een vakjury de NRC Cultuur Top 100 samen. Daarin wordt op een rij gezet welke 100 kunstenaars en kunstinstellingen het afgelopen jaar de grootste internationale successen hebben gevierd en belangrijk waren voor de reputatie van Nederland als cultuurland.

Op 7 juni wordt de NRC Cultuur Top 100 bekendgemaakt, tijdens een bijeenkomst in het Mauritshuis in Den Haag. Op nrc.nl wordt die officiële ranglijst om 19.00 uur gepubliceerd.

Daarnaast kan het publiek nu ook stemmen op de kunstenaar of kunstinstelling die volgens hen het Nederlandse culturele boegbeeld van het afgelopen jaar was. De keuze kan gemaakt worden uit de 100 namen die door de jury zijn geselecteerd en nu al online te bekijken zijn.

Voornaamste bron bij het samenstellen van deze lijst is de databank van Dutch Culture, een organisatie voor culturele samenwerking, die het aantal buitenlandse optredens en tentoonstellingen registreert.

Publiekspoll

Je kunt je favoriete kunstenaar of kunstinstelling in de top 10 van de NRC Cultuur Top 100-publiekpoll krijgen, door je stem uit te brengen. Wie volgens de NRC Cultuur Top 100-publiekspoll de grootste winnaars zijn, wordt ook op 7 juni bekendgemaakt.

Dan wordt duidelijk hoe de top van publiekslijst verschilt met de lijst van de vakjury. Die jury bestaat uit 10 internationale cultuurexperts, zoals Michelle David, Amerikaans zangeres, Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris cultuur en media en hoogleraar, Eric van Eerdenburg, directeur cultuurfestival Lowlands en Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds. Van alle Top 100-kandidaten is vastgesteld wat hun belangrijkste prestaties in het buitenland waren het afgelopen jaar; hoeveel ze daar hebben opgetreden, of ze prijzen kregen, wat de recensies waren en of ze opdrachten kregen.

De eerdere winnaars van de NRC Cultuur Top 100 waren architect Rem Koolhaas (2015) en regisseur Ivo van Hove (2016).