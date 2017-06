Kopstuk aanslag Parijs 2015 gearresteerd

In België is een man gearresteerd in verband met de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Het gaat om de 31-jarige Yassine A.. Hij wordt verdacht van moord en deelname aan een terroristische organisatie. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag.

Het Belgische OM had de man vorige maand aangehouden in verband met een andere terreurzaak, en sindsdien zit A. vast. Hij had volgens de Belgische autoriteiten een leidende rol bij de aanslagen in de Franse hoofdstad. Yassina A. is de broer van Oussama A., die wordt gezien als het brein achter de aanslag op luchthaven Zaventem in Brussel.

Bataclan

Op 13 november 2015 vielen 130 doden bij terroristische aanslagen op verschillende locaties in Parijs. De meeste doden vielen tijdens een concert van de band Eagles of Death Metal in concertzaal Bataclan. Daar openden terroristen het vuur op de feestende menigte. De aanslag werd opgeëist door IS.

Vlak na de aanslagen werden verschillende verdachten opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. Vijftien van hen kregen celstraffen oplopend tot zestien jaar. In december 2016 werd er in Duitsland nog een verdachte opgepakt die ook onderdeel waren van het terreurnetwerk.