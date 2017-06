Nederland tuiniert

Fotograaf Simon Trel portretteerde tuinierend Nederland. Een beetje zon volstaat deze maanden van het jaar om met z’n allen in onze tuin te wieden , sproeien, verplanten of te snoeien. Wij houden van een blinkende voortuin, zetten de natuur graag een beetje naar onze hand. En dat doen we vaak het liefst samen. Tuinieren kan alle dagen van de week en mag ook wel eens in andermans tuin. Het pinksterweekend is het ideale moment voor wie nog wat achterloopt.