NAM maakt half miljard winst

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in 2016 526 miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 3,5 miljard euro. Dat heeft het gas- en oliewinningsbedrijf van aandeelhouders Shell en ExxonMobil vrijdag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat de NAM de jaarresultaten openbaart. Er ligt sinds vorig jaar een Europese verplichting openheid van zaken te geven over betalingen aan overheden door de gas- en oliewinningsindustrie. “NAM heeft besloten de betalingen aan overheden en ook haar eigen financiële resultaten openbaar te maken.”

Belastingen

De NAM maakte in totaal 3 miljard euro over aan Nederlandse overheden, zowel de Rijksoverheid als lokale overheden. Dat bedrag heeft niet alleen betrekking op afdrachten over 2016, maar ook jaren daarvoor. Het grootste deel bestaat volgens een woordvoerder van de NAM uit afdrachten aan Energiebeheer Nederland, een onderneming met de Staat als enige aandeelhouder die samenwerkt met gas- en oliewinningsmaatschappijen bij het opsporen en winnen van olie en gas.

Van de winst gaat 496 miljoen naar de aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Vanwege de lagere prijzen voor gas, het terugbrengen van de winning van gas door de overheid en toegenomen kosten voor schadevergoedingen zag de NAM zich genoodzaakt bijna een kwart van de banen te schrappen. Het ging om 500 arbeidsplaatsen.

Rechtszaken

In maart besloot de rechter dat de NAM ook verantwoordelijk is voor immateriële schade van bewoners in bevingsgebied. De NAM ging tegen die uitspraak in beroep.

Eind april besliste de rechter dat het OM een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM in moet stellen, om te kijken of bewoners door bevingen mogelijk in levensgevaar zijn gebracht.