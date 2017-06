Modekwestie: Bikini of badpak als je boven de vijftig bent?

De kwestie:

De zomer komt er weer aan. Tot nu toe droeg ik altijd bikini’s. Ik twijfel wat ik deze zomer moet doen: een nieuwe bikini of toch eindelijk een badpak, mijn buik is niet meer zo strak. Ik ben 53 en heb maat 40.

Dat vraagt Ellen Uyterlinde.

Het antwoord:

Er bestaat een ongeschreven regel dat bikini’s alleen voor jonge en strakke vrouwen zijn. Ik vind dat onzin. Ik ga vaak op vakantie in Griekenland en daar lopen vrouwen van alle vormen, vaak flinke, en leeftijden in bikini. Het enige wat je nodig hebt om een bikini te dragen, zie je daar, is flair. Griekse vrouwen staan niet meer alleen. Plus-size bloggers begonnen een paar jaar geleden de #fatkini-beweging , Sports Illustrated zette vorig jaar een 56-jarig, grijsharig model in een goudkleurige bikini met klein broekje in het badmodenummer. Kortom: als u graag een bikini draagt, laat leeftijd en een niet heel strakke buik u dan vooral niet tegenhouden.

Toch is er een goede reden om wel een badpak aan te doen. Het is weer erg in de mode, ook bij jonge vrouwen. Daardoor is het in een klap van haar stiefzusterlijke imago af en is er een groot aanbod van mooie modellen.

Zorg, als u niet heel kleine borsten heeft, wel dat u een badpak kiest met een goede cup, of in elk geval coupenaden. Rechte badpakken drukken niet meer zo heel stevige boezems snel plat en dat is geen vrolijk gezicht.

