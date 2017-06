Maduro wil referendum over nieuwe grondwet

President Maduro van Venezuela wil dat er een raadgevend referendum komt over een nieuw te schrijven grondwet. Dat heeft hij in een toespraak op de nationale tv gezegd, meldt persbureau Reuters.

De plannen van Maduro voor een nieuwe grondwet zijn omstreden. Critici verwijten hem nog meer macht naar zich toe te trekken. Er zijn in Venezuela al maanden grootschalige protesten gaande vanwege onvrede over Maduro’s beleid. Bij die protesten zijn 62 doden gevallen.

Het is maar zeer de vraag of die protesten door dit besluit zullen afnemen. Grote wens van de demonstranten is dat presidentsverkiezingen van 2018 worden vervroegd.

Lees ook dit verslag van onze correspondent Nina Jurna over de protesten: Venezolanen zijn over hun angst heen

Volksvergadering

De grondwet moet geschreven worden door een speciale volksvergadering. Maduro zegt dat daar vooral arbeiders, vrouwen, boeren en indianen in komen te zitten, maar de oppositie vermoedt dat hij de volksvergadering samenstelt uit aanhangers.

Donderdagavond riep Maduro onder meer zijn vrouw en andere hoge functionarissen uit zijn partij op om zich kandidaat te stellen voor de volksvergadering. Waarschijnlijk eind juli wordt er gestemd over wie er in de volksvergadering komt te zitten. De oppositie zegt dat het kiesproces gemanipuleerd wordt in het voordeel van Maduro.

De economische situatie in Venezuela is schrijnend. De inflatie kan dit jaar oplopen tot 1.600 procent, er zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Ondertussen verandert het land steeds verder in een dictatuur. Het parlement, waarin de oppositie een meerderheid heeft, is buitenspel gezet, kritische media worden de mond gesnoerd en veel politieke tegenstanders zitten gevangen.