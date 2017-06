Landelijke staking bij Holland Casino

Medewerkers van alle dertien vestigingen van Holland Casino leggen vrijdagavond vanaf 22.00 uur het werk neer. Dat hebben vakbonden ABC, FNV en De Unie laten weten. Met de staking willen de werknemers laten zien dat het hen menens is wat betreft hun eisen voor een betere cao.

De staking zal duren tot het einde van de dienst van de medewerkers. Eerder op de dag dreigden werknemers van het staatsgokbedrijf al met het landelijk neerleggen van het werk. De afgelopen weken is in meerdere vestigingen gestaakt, maar nog niet eerder werd er een actie in alle filialen tegelijkertijd op touw gezet. De bonden zeggen per vestiging veertig tot vijftig stakers te verwachten.

Cao

Holland Casino is verwikkeld in een conflict met de vakbonden, die vinden dat de werknemers een betere cao verdienen. Het gokbedrijf wil het personeel wel tegemoet komen, maar de aanbiedingen die tot nu toe zijn gedaan zijn volgens de bonden niet voldoende. Het personeel wil na een jarenlange loonstop een loonsverhoging van 2,5 tot 3 procent.

Medewerkers eisen daarnaast vooral meer zekerheid, nu de privatisering van het staatsbedrijf in zicht komt. Werknemers vrezen dat op de privatisering bezuinigingen zullen volgen, die het personeel mogelijk treffen.

Er wordt al sinds vorig jaar over een nieuwe cao onderhandeld. De overeenkomst moet gelden voor alle drieduizend medewerkers van het bedrijf.