Kinderen Zuid-Soedan overleden na mazelenvaccinatie

In Zuid-Soedan zijn vijftien kinderen overleden na een inenting tegen de mazelen. Dat meldt persbureau AFP vrijdag. De kinderen werden afgelopen maand ziek nadat ze met dezelfde, niet-steriele injectienaald waren ingeënt.

De slachtoffers vielen in de provincie Kapoeta. Naast de vijftien doden werden nog ruim dertig kinderen ziek. Zij kregen koorts en diarree, maar overleden niet.

De minister van Gezondheid van Zuid-Soedan heeft gezegd dat de doden zijn gevallen door een menselijke fout. De regering gaat onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de inentingen.

Hulp

De vaccins waren verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en waren onderdeel van een grootschalig vaccinatieproject. De WHO had ook trainingen gegeven in het land. Of de WHO toezicht hield op het inentingsproces is niet bekend. AFP meldt dat de vaccinaties bij andere kinderen door zullen gaan.

Zuid-Soedan wordt sinds 2013 geteisterd door oorlog en honger. Er zijn inmiddels duizenden doden gevallen en ruim een miljoen mensen hebben het land ontvlucht. Militaire milities en regeringstroepen bezetten delen van het land, dat in 2011 onafhankelijk werd. Inwoners worden sindsdien beroofd, gemarteld en verkracht.

De locatie waar werd gevaccineerd: