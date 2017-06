‘Ik ben wel tevreden met mijn uiterlijk’

Zelfportret-achtig

Naam: Lisa Schipperijn (16), 5 gymnasium Woont met: moeder en broertjes (13 en 12) Vader: freelance websitemaker Moeder: informatiespecialist

„Bijna elke dag post ik wat op Instagram. Ik deel voornamelijk projectjes, serietjes. Geen selfies van mijn telefoon, weleens foto’s die ik maak met een grote camera en een statief. Zelfportret-achtig. Dat vind ik meer een vorm van kunst. Laatst heb ik een serie gemaakt zonder make-up. Het is normaal om elke dag make-up op te doen, daar besteed je veel tijd aan. Alsof het moet ofzo. En ik hoor dat mensen, áls ze zonder make-up naar buiten gaan, zichzelf lelijk vinden. Dat vind ik jammer – dat je jezelf alleen maar mooi vindt als je iets op je gezicht hebt gesmeerd. Ik ben eigenlijk wel tevreden met mijn uiterlijk. Vroeger vond ik het heel erg om krullen te hebben, ik had altijd mijn haar in een staart. Nu ben ik er juist heel blij mee.”

Leiden

„Het is voor mij acht kilometer fietsen naar school. Ik woon in Leusden, een dorp in Utrecht. Mijn vader woonde eerst ook in Leusden, sinds kort woont hij in Leiden. Ik zie hem wel nog steeds elke week. Hij komt langs of ik pak de trein.”

Allemaal nep

„Ik werk in een supermarkt op de broodafdeling. En ik schrijf en maak foto’s voor een website, Scholieren.com. Vorige maand heb ik daarvoor gepraat met een meisje met anorexia. Dat vond ik wel heftig. Bijzonder dat zoiets simpels als eten je leven zo kan overnemen. Ik vind het wel belangrijk om mee te geven: dit gebeurt ook onder jongeren. Het is toch zo dat iedereen altijd denkt dat alles geweldig is. Iedereen deelt natuurlijk zijn beste kant op internet, je krijgt een beeld dat niet bestaat. Steeds meer mensen van mijn leeftijd verwijderen Instagram omdat het allemaal nep is.”

Zoveel Lisa’s

Dit zegt haar moeder „Lisa is heel erg zelfstandig. Ze is al jong zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. Soms denk je: dat horen wij toch voor jou te regelen als ouders. Of: dat is niet goed, op zo jonge leeftijd al zoveel verantwoordelijkheid. Aan de andere kant: het is wel echt zoals ze is.”

„Het laatste jaar ben ik steeds meer gaan nadenken over wie ik eigenlijk wil zijn. Hiervoor ging ik een beetje mee met de groep. Nu denk ik: hoe wil ik bekend staan bij andere mensen. Niet dat ik beroemd wil worden, maar ik wil wel gekend zijn. Ik heb natuurlijk geen originele naam. Er waren zoveel Lisa’s in de klas, zoveel blanke blonde grietjes. Ik wil niet een van die honderden meisjes zijn. Ik zie er een hoop die op elkaar lijken, elkaar nadoen. Daar heb ik geen zin in.”

