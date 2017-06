Ierland krijgt eerste homoseksuele premier

Leo Varadkar wordt de eerste openlijk homoseksuele premier van Ierland. Regeringspartij Fine Gael verkoos Varadkar vrijdag tot nieuwe leider. Het parlement zal hem hoogstwaarschijnlijk op 13 juni tot premier benoemen.

Varadkar neemt bij Fine Gael het stokje over van de 66-jarige Enda Kenny, die sinds 2011 premier van Ierland is en vijftien jaar partijleider was. Zoals verwacht won Varadkar, de huidige minister van Gezondheid, vrijdag de strijd om het leiderschap van de partij van Simon Coveney, minister van Volkshuisvesting. Volgens NRC-correspondent Melle Garschagen gaat het om een symbolisch moment in de geschiedenis van de Ierse politiek:

“Ierland is niet meer het ultraconservatieve land dat het ooit was, maar de katholieke kerk speelt er zeker nog een belangrijke rol. Abortus is er bijvoorbeeld niet toegestaan. Een openlijk homoseksuele premier is daarom bijzonder.”

Zoon van immigrant

Varadkar wordt niet alleen de eerste homoseksuele premier van Ierland: hij zal als kind van een Indiase immigrant ook de eerste premier zijn met een migratieachtergrond. Bovendien wordt de 38-jarige Varadkader de jongste Ierse premier ooit.

Pas in 1993 werd in Ierland homoseksualiteit gedecriminaliseerd. In 2015 stemde een tweederdemeerderheid van de Ierse bevolking voor de invoering van het homohuwelijk.