Hoofdverdachte grote corruptiezaak regelde autowensen voor bewindslieden Defensie

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) keert terug bij zijn dienstauto na een bezoek aan het provinciehuis in Groningen. Foto Kees van de Veen

Bewindslieden en topambtenaren van Defensie vroegen regelmatig om een speciale behandeling van hun autowensen aan Jacques H., de hoofdverdachte in de omvangrijke corruptiezaak rond de aankoop van auto’s door het ministerie. H. had bij de top van het departement de reputatie dat hij autoproblemen snel en discreet kon oplossen.

Dat blijkt uit het strafdossier in de zaak Dotterbloem, een grootschalig onderzoek naar corruptie onder ambtenaren belast met de inkoop van voertuigen voor politie en leger.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om luxe extra’s in dienstauto’s, een speciale vering of duurdere bekleding die bewindsvrouwen mooier vonden dan het standaard zwarte interieur van de dienstwagen van hun echtgenoot.

Dit soort extra’s voor de top van het departement en de bewindspersonen werden intern ‘broodjes speciaal’ genoemd. Wagenparkbeheerder Jacques H. was gespecialiseerd in het regelen van deze speciale wensen. Hij had excellente contacten in de autobranche en wist goed de weg op het departement, waar hij al tientallen jaren allerlei auto-zaken regelde.

Volgens H. gaf hij verzoekers nooit meer dan waar ze recht op hadden zonder rugdekking van de hoogste ambtenaar van het departement.

Een getuige in het onderzoek heeft onder ede verklaard dat H. op verzoek van de toenmalige minister Henk Kamp een Opel busje huurde om een motor van het merk Moto Guzzi naar een campagnebijeenkomst van de VVD te vervoeren. Kamp wilde daar ‘een fotomoment’ met de motor hebben, aldus de getuige.

Nieuwsuur en de Telegraaf meldden eerder deze week dat Kamp een in Duitsland gekochte Audi TT cabrio bij importeur Pon had langsgebracht om hem voor Nederland rijklaar te maken. Zijn keuze voor Pon was opmerkelijk, omdat het bedrijf een grote leverancier voor Defensie is, en een uur rijden van zijn woonplaats Zutphen is.

Pon gaf hem een korting van 263,50 op de factuur – de kosten van het omzetten van het navigatiesysteem naar Nederlandse specificaties. Kamp zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad over deze onderhoudsbeurt: „Als ik achteraf terugkijk, vind ik dat stom. Waarom ik het precies heb gedaan, dat weet ik niet.”

Jacques H. had een innige relatie met Pon. Deze importeur kocht vorig jaar voor 12 miljoen euro strafvervolging af in de grote corruptiezaak waarin H. nu hoofdverdachte is.