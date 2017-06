Hoe leer je een puber met geld omgaan?

Richt je niet op kennis alleen

Gebrekkige kennis onder jongeren? Dan wordt vrijwel altijd naar het onderwijs gewezen: een logische plek om mensen kennis bij te brengen, immers. Uit talloze onderzoeken blijkt echter dat het verbeteren van de financiële geletterdheid onder jongeren niet maakt dat ze ook beter met geld om kunnen gaan, zegt Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht. Tussen financiële geletterdheid en goed met geld om kunnen gaan bestaat wel een duidelijke samenhang: geletterden hebben hun zaakjes beter op orde. Maar het bijbrengen van meer financiële kennis leidt niet per definitie tot beter financieel gedrag. „Vergelijk het met gezond eten”, zegt Jungmann. „We voeden onze kinderen op met het idee dat een appel gezonder is dan patat, maar toch kiezen jonge kinderen vaak voor het laatste.”

Kennis is wel de basis, maar verweef lesprogramma’s en de eigen opvoeding met elementen uit de sociale psychologie, oppert Jungmann: „Focus op vaardigheden zoals plannen, emoties reguleren en je behoefte leren uitstellen.” Laat kinderen als-dan plannetjes maken, in de sociale psychologie een ‘implementatie intentie’ genoemd. „Je wil graag wat kopen, maar ook vijf euro overhouden in je spaarpot. Hoe doe je dit?”, legt Jungmann uit. In studies naar afvallen en stoppen met roken is bewezen dat het veelvuldig toepassen van intenties doorwerkt in gedrag.

De bestaande lesprogramma’s doen hier nog te weinig mee, zegt Jungmann. Zelf evalueerde ze meerdere lesprogramma’s in Nederland: eigenlijk had geen van die programma’s het gewenste effect. „Dan schiet je als maatschappij tekort. Doe het goed, of niet.”