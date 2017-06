FIOD treft 50.000 artikelen met valse merken aan

Bij een inval in een opslagruimte in Rotterdam heeft de FIOD meer dan 50.000 producten gevonden met vervalste merken. Dat meldt de opsporingsdienst van de fiscus vrijdag in een persbericht. Alle artikelen zijn inmiddels vernietigd.

De vondst bestond vooral uit kleding, schoenen en riemen met nepmerken, die werden opgeslagen in drie eenheden in een grote hal. Het zogeheten snelle interventieteam van de FIOD trof de voorraad aan na een tip. De inval werd donderdag uitgevoerd.

Showroom

Vanuit de loods werden de vervalste producten ook verhandeld. Er waren een showroom en een kantoor ingericht in de opslagruimte. Volgens de FIOD werden er onder meer namaakproducten van Philip Plein, Nike, Valentino en Louis Vuitton verkocht.

De FIOD schat de waarde van de vernietigde producten op ruim een half miljoen euro. Verder werden ook een computer, documenten en een Mercedes A180 in beslag genomen. De laatste keer dat de opsporingsdienst van de fiscus zo’n grote voorraad namaakkleding aantrof was twee jaar geleden.

Geen arrestaties

Tot op heden zijn er geen aanhoudingen verricht. Het FIOD laat weten dat toekomstige arrestaties “niet [worden] uitgesloten.”