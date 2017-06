‘Europese Commissie beschermt chauffeurs niet’

De botsing van twee Europese ambities is bij uitstek zichtbaar in het goederenvervoer over de weg. Enerzijds wil de Europese Commissie de interne markt stimuleren, anderzijds wil men ongelijke beloning van werknemers bestrijden. Het eerste doel vraagt om liberalisering, het tweede doel om regulering.

Deze week won de interne markt van sociale bescherming, zegt Agnes Jongerius, europarlementariër namens de PvdA. „Wat de Commissie wil, komt neer op een verdere liberalisering van de transportmarkt. Dat betekent dat chauffeurs uit Oost-Europa onvoldoende worden beschermd. Dat laten we niet passeren, de politieke strijd begint nu.”

Jongerius: ‘Geen oplossing’

Woensdag presenteerde de Europese Commissie Europe on the move, ook bekend als Mobility Package, een pakket aan maatregelen dat het Europese wegtransport de komende tien jaar efficiënter, socialer, schoner en digitaler moet maken. Vooral de voorstellen voor sociaal beleid liggen politiek zeer gevoelig.



De vrachtwagenchauffeurs uit Polen, Roemenië en Bulgarije die maandenlang door Europa rijden en eten en slapen op smerige parkeerplaatsen, schieten er volgens Jongerius niets mee op. Zo krijgen werkgevers door de regeling voor rij- en rusttijden volgens haar meer flexibilteit en chauffeurs minder rusttijd.

Een heikel punt is het loon voor een chauffeur die in een gastland werkt, bijvoorbeeld een Bulgaarse chauffeur die vaak in Nederland komt. De eerste drie dagen geldt het loon van het thuisland, daarna moet de werkgever het loon van het gastland betalen. Jongerius: „Ook de drie dagen-clausule is geen oplossing voor de ongelijke lonen. Ik ben heel erg tegen eerste- en tweedeklaswerknemers.”

De sociaal-economische ongelijkheid tussen Oost- en West-Europa maakt het wegtransport tot hoofdpijndossier in Brussel. Jongerius: „Ik hanteer liever een ander perspectief: werkgevers versus werknemers. Mijn conclusie is: de Commissie beschermt de werknemers niet.”

TLN: ‘Wij willen de middenweg’

Toch staan de werkgevers in transport en logistiek evenmin te juichen. Arthur van Dijk, voorzitter van ondernemersorganisatie TLN, is blij dat het pakket er ligt en de discussie begint, maar ziet wel een paar minpunten.

Voor cabotage, binnenlands vervoer door buitenlandse bedrijven, gaat het aantal toegestane dagen voor werk in een gastland van zeven naar vijf, maar de limiet op het aantal ritten vervalt. Van Dijk: „Die vijf dagen vinden we veel te flexibel, wij zijn voor maximaal drie dagen. Nu kan een bedrijf zich toeleggen op rondjes door Europa. Dat is valse concurrentie met binnenlands vervoer.”

Internationale ritten met het loon van het thuisland moeten mogelijk blijven, vindt Van Dijk. „Een Bulgaars bedrijf moet door Europa kunnen rijden onder Bulgaarse voorwaarden. Frankrijk en Duitsland denken daar anders over, die zijn protectionistischer. Wij zijn een handelsland, we zitten in deze discussie tussen Oost en West in. Wij willen de middenweg.”

Eenvoudige en uniforme regels die daadwerkelijk worden gehandhaafd, dat is de wens van TLN. Van Dijk: „En gelijkheid tussen Oost- en West Europa. Maar dat duurt nog wel even.”